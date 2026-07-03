Crimă șocantă în Țara Galilor: un pensionar s-a așezat peste vecinul său până l-a asfixiat. Motivul stupid al conflictului

Un pensionar din Țara Galilor a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis vecinul în urma unui conflict legat de zgomot. Potrivit autorităților, bărbatul s-a așezat peste victimă în timpul unei altercații, a ignorat-o când îi spunea că nu mai poate respira, apoi a lovit-o cu bastonul până și-a pierdut viața.

BBC scrie că James Hughes, în vârstă de 67 de ani, locuia în comitatul Denbighshire, din Țara Galilor, și a fost condamnat la închisoare pe viață, urmând să execute cel puțin 12 ani și jumătate înainte de a putea solicita eliberarea condiționată.

Victima, Harold Turner, în vârstă de 68 de ani, a murit în ziua de Crăciun din 2025, în complexul rezidențial pentru vârstnici The Old Palace, unde locuia. Turner urma să se mute după ce s-a plâns că Hughes îl ținea treaz în fiecare noapte, lovind peretele cu bastonul.

Instanța a aflat că, în timpul confruntării, Hughes s-a așezat peste Turner, care suferea de boli de inimă.

Hughes înregistrase întreaga confruntare cu un reportofon pe care îl purta la gât, susținând că se temea că vecinul îl va ataca. Potrivit procurorilor, când Turner a spus că nu mai poate respira, Hughes i-a răspuns: „Ce păcat”, adăugând: „Poți să mori, nu-mi pasă.”

Jurații au aflat că, ulterior, Hughes l-a lovit pe Turner cu bastonul după ce acesta își pierduse cunoștința. Autopsia a stabilit că victima a murit prin asfixie și a suferit traumatisme provocate de lovituri la nivelul feței și capului.

După conflict, Hughes s-a întors în apartamentul său, și-a pregătit o băutură caldă și a ascultat radioul timp de 23 de minute înainte de a suna la ambulanță. Într-o convorbire telefonică înregistrată cu nepotul său, acesta a spus: „Cred că s-ar putea să fi omorât pe cineva.”

În declarația privind impactul asupra victimei, sora lui Turner, Michele Appleton, a spus că „Crăciunul nu va mai fi niciodată o perioadă fericită”.

Ea a povestit că vorbise cu fratele ei în dimineața respectivă și îl aștepta să o sune înapoi, însă în schimb a primit vizita a doi polițiști care au anunțat-o că acesta fusese ucis.

Judecătorul a subliniat că gravitatea faptei a fost amplificată de faptul că Hughes a refuzat să se ridice de pe victimă chiar și după ce aceasta i-a spus că nu mai poate respira.