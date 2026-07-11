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Video Răsturnare de situație în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Principalul suspect a fost eliberat

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Poliția britanică a anunțat sâmbătă că bărbatul de 26 de ani, arestat sub suspiciunea de a fi ucis-o pe fosta deputată conservatoare Ann Widdecombe, a fost eliberat din arest și nu mai este considerat suspect în anchetă.

Ann Widdecombe a fost găsită moartă. FOTO: X/@ladbible
Ann Widdecombe a fost găsită moartă. FOTO: X/@ladbible

Investigația privind moartea fostei politiciene continuă, iar anchetatorii încearcă să identifice persoanele responsabile.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea celor responsabili și examinarea temeinică a tuturor probelor disponibile”, a declarat adjunctul Matt Longman, într-un comunicat emis de poliția din Devon și Cornwall, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că ancheta se află încă într-un stadiu incipient, însă avansează rapid.

„Ancheta noastră privind crima este în stadii incipiente, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfășurăm toate resursele necesare pentru a afla ce s-a întâmplat exact”, a adăugat oficialul.

Ann Widdecombe a fost găsită moartă în locuința sa

Poliția a fost chemată joi la locuința lui Ann Widdecombe, unde fosta parlamentară a fost găsită moartă, având răni grave.

Vineri seară, autoritățile au anunțat arestarea unui bărbat de 26 de ani, însă după verificările efectuate, acesta a fost eliberat, fiind exclus din cercul suspecților.

Omagii din partea clasei politice britanice

Ann Widdecombe avea 78 de ani și a fost deputată din partea Partidului Conservator între 1987 și 2010. În timpul guvernării fostului premier John Major a ocupat mai multe funcții guvernamentale, iar în ultimii ani a fost purtătoare de cuvânt pe probleme de imigrație și justiție pentru partidul Reform UK, condus de Nigel Farage.

Moartea sa a provocat reacții din întreg spectrul politic britanic. Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și premierul Keir Starmer.

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