Poliția britanică a anunțat sâmbătă că bărbatul de 26 de ani, arestat sub suspiciunea de a fi ucis-o pe fosta deputată conservatoare Ann Widdecombe, a fost eliberat din arest și nu mai este considerat suspect în anchetă.

Investigația privind moartea fostei politiciene continuă, iar anchetatorii încearcă să identifice persoanele responsabile.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea celor responsabili și examinarea temeinică a tuturor probelor disponibile”, a declarat adjunctul Matt Longman, într-un comunicat emis de poliția din Devon și Cornwall, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că ancheta se află încă într-un stadiu incipient, însă avansează rapid.

„Ancheta noastră privind crima este în stadii incipiente, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfășurăm toate resursele necesare pentru a afla ce s-a întâmplat exact”, a adăugat oficialul.

Ann Widdecombe a fost găsită moartă în locuința sa

Poliția a fost chemată joi la locuința lui Ann Widdecombe, unde fosta parlamentară a fost găsită moartă, având răni grave.

Vineri seară, autoritățile au anunțat arestarea unui bărbat de 26 de ani, însă după verificările efectuate, acesta a fost eliberat, fiind exclus din cercul suspecților.

Omagii din partea clasei politice britanice

Ann Widdecombe avea 78 de ani și a fost deputată din partea Partidului Conservator între 1987 și 2010. În timpul guvernării fostului premier John Major a ocupat mai multe funcții guvernamentale, iar în ultimii ani a fost purtătoare de cuvânt pe probleme de imigrație și justiție pentru partidul Reform UK, condus de Nigel Farage.

Moartea sa a provocat reacții din întreg spectrul politic britanic. Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și premierul Keir Starmer.