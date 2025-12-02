Un bărbat de 54 de ani a fost prins sub un mal de pământ în comuna Golești. Manevrele de resuscitare, fără rezultat

Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața, marți, în comuna Golești din Focșani, după ce a fost prins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări de canalizare.

Detașamentul de Pompieri Focșani a intervenit de urgență cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator.

Victima a fost găsită inconștientă și extrasă de către echipajele de intervenție, fiind predată imediat Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea pentru manevre de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul nu a putut fi salvat, iar echipajul SAJ a declarat decesul la fața locului.

Conform primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, malul de pământ s-a prăbușit în timp ce se executau lucrări de canalizare. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte.