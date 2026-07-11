Video Coadă de 7 kilometri pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre litoral, în urma unui accident. Doi copii au fost duși la spital

Trei mașini au fost implicate sâmbătă, 11 iulie, într-un accident pe Autostrada A2, pe sensul către litoral. Din cele 9 persoane care se aflau în autoturisme, doi copii, de 5 și 16 ani, au fost răniți.

„S-au identificat două victime minore conştiente (5 ani sex feminin şi 16 ani sex masculin) din 9 persone implicate”, a transmis ISU Constanţa, potrivit News.ro.

Victimele vor fi transportate împreună cu aparţinătorii la Cernavodă de către ambulantele SMURD şi SAJ.

Pe durata intervenţiei traficul a fost oprit, iar Centrul Infotraficf anunţă că în zonă s-a format coloană de autovehicule în direcţia către Constanţa de aproximativ 7 kilometri.