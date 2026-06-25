Viteza ideală pe autostradă pentru un consum minim de combustibil. Ce spun datele și fizica vehiculului

Viteza optimă de rulare pe autostradă, din perspectiva eficienței carburantului, este una dintre cele mai frecvente dezbateri între șoferii care doresc să reducă costurile de deplasare.

Testele efectuate pe drumuri deschise arată că relația dintre viteză și consum nu este liniară, ci are forma unei curbe în U, cu un punct minim în care echilibrul între pierderile mecanice interne și rezistența aerului este cel mai favorabil.

Pentru majoritatea autoturismelor moderne, acest punct se situează între 80 și 90 de km/h, însă pe autostrăzi, unde vitezele legale sunt mai ridicate, șoferii sunt adesea tentați să accelereze peste acest interval, cu consecințe directe asupra consumului.

O abordare prudentă recomandă ajustarea vitezei în funcție de condițiile concrete, fără a depăși 110 km/h atunci când obiectivul principal este reducerea consumului.

Cum influențează rezistența aerului și turația motorului eficiența la drum lung

La viteze reduse, sub 60km/h, consumul este dominat de frecările interne ale motorului și de ineficiențele transmisiei, iar motorul funcționează într-un regim de sarcină parțială care nu este optim. Pe măsură ce viteza crește, motorul atinge treptat un regim termodinamic mai favorabil, iar consumul specific începe să scadă.

Totuși, odată cu depășirea pragului de aproximativ 70–80 km/h, rezistența aerodinamică devine factorul preponderent, deoarece aceasta crește cu pătratul vitezei.

La 100 km/h, forța de rezistență a aerului este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât la 80 km/h, iar la 130 km/h aceasta aproape se dublează față de nivelul de la 100 km/h.

Astfel, pentru a menține această viteză crescută, motorul trebuie să dezvolte o putere suplimentară, ceea ce implică un consum mai mare de combustibil.

Producătorii auto indică, în general, că pentru fiecare 10 km/h peste 90 km/h, consumul poate crește cu aproximativ 5–7%, în funcție de model și de raportul de transmisie al treptei superioare.

Rolul cutiei de viteze și al raportului de transmisie în determinarea vitezei optime

Un alt element esențial este raportul de transmisie al ultimei trepte de viteză, care variază semnificativ între vehiculele care au cutie manuală, automată sau CVT.

Mașinile moderne, care au cutii cu șase sau opt rapoarte sunt proiectate astfel încât la viteze de autostradă, de obicei în jur de 110–120 km/h, motorul să funcționeze la o turație relativ scăzută, în jur de 1.800–2.200 rpm pentru motoarele diesel și 2.200–2.800 rpm pentru cele pe benzină.

Acest regim redus permite reducerea pierderilor prin frecare internă și menținerea unui consum mai bun decât la turații mai înalte.

În schimb, vehiculele mai vechi sau cele cu doar cinci trepte pot avea o treaptă finală mai scurtă, forțând motorul să ruleze la peste 3.000 rpm la aceeași viteză, ceea ce crește consumul.

Prin urmare, viteza ideală pentru consum minim nu este o valoare absolută, ci este strâns legată de curba de consum specific motorului și de punctul în care aceasta se intersectează cu necesarul de putere pentru învingerea rezistenței la înaintare.

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În practică, pentru majoritatea autoturismelor, acest optim se află între 80 și 95 km/h, dar din considerente de timp și trafic, șoferii aleg adesea viteze mai mari.

Date din testele rutiere independente

Organizațiile de consumatori și revistele auto din Europa au efectuat numeroase teste comparative, măsurând consumul în condiții controlate pe autostradă, la viteze constant de 90, 100, 110, 120 și 130 km/h.

Rezultatele publicate arată că, în medie, un automobil compact pe benzină consumă aproximativ 5,2 litri la 100 km la 90 km/h, 5,8 litri la 100 km/h, 6,5 litri la 110 km/h și 7,4 litri la 120 km/h. La modelele diesel, diferența este ușor atenuată, dar tendința rămâne aceeași: de la 4,5 litri la 90 km/h se ajunge la 5,8 litri la 120 km/h.

Cifrele indică faptul că o creștere a vitezei cu 30 km/h față de pragul optim poate adăuga între 1 și 2 litri la consumul mediu, ceea ce, pentru o călătorie de 500 de kilometri, poate însemna un surplus de 8–10 litri de combustibil.

Pe de altă parte, reducerea vitezei de la 130 la 100 km/h poate diminua consumul cu peste 20%, iar diferența de timp de parcurs este adesea mai mică decât se presupune, deoarece traficul și eventualele opriri tehnice mediatizează beneficiul vitezei maxime.

Influența condițiilor externe

Pe lângă viteza constantă, există factori contextuali care pot modifica semnificativ pragul optim.

Vântul puternic din față sau din lateral crește rezistența aerodinamică, obligând motorul să lucreze mai mult pentru aceeași viteză, ceea ce recomandă o reducere cu 5–10 km/h pentru a menține consumul la nivelul obișnuit.

De asemenea, panta autostrăzii și calitatea suprafeței de rulare influențează rezistența la înaintare.

În condiții de ploaie sau pe asfalt umed, rezistența la rulare crește, iar optimul de consum se deplasează ușor în jos, spre intervalul 80–85 km/h.

Stilul de condus este la fel de important: accelerările bruște și frânările frecvente, chiar și la viteze constante, perturbă regimul stabil al motorului și cresc consumul cu până la 15%.

Prin urmare, menținerea unei viteze constante, folosirea pilotului automat pe tronsoane orizontale și evitarea variațiilor inutile de turație sunt recomandări universale care completează alegerea vitezei de croazieră.

Recomandările producătorilor

Constructorii auto nu oferă de obicei o valoare unică pentru viteza ideală, ci publică în manuale curbe de consum pentru diferite trepte și viteze, lăsând șoferului libertatea de a găsi compromisul potrivit.

Majoritatea indică, în notele tehnice, că eficiența maximă se atinge la aproximativ 80–90 km/h pentru motoarele pe benzină și 85–95 km/h pentru diesel, dar subliniază că aceasta este o valoare teoretică, obținută în condiții ideale de laborator.

În realitate, pe autostrăzile din majoritatea țărilor europene, viteza legală minimă pe banda rapidă este adesea de 80 km/h, iar cea maximă variază între 110 și 130 km/h.

Astfel, conducerea cu 90–100 km/h pe banda lentă este nu doar legală, ci și cea mai economică, dar poate intra în conflict cu fluxul de trafic, mai ales în zonele cu transport greu.