Percheziții și audieri după ce un deținut al Penitenciarului Giurgiu a fost bătut și a intrat în stop cardio-respirator. Mai mulți angajați, vizați de anchetă

Mai mulți angajați ai Penitenciarului Giurgiu sunt vizați de o anchetă penală pentru purtare abuzivă, după ce un deținut a ajuns la spital în stare gravă, cu urme de violență și a intrat în stop cardio-respirator. Luni, polițiștii au făcut percheziții la domiciliile suspecților și au pus în executare mandate de aducere pentru audieri.





Au fost efectuate 11 percheziții domiciliare în județul Giurgiu, într-un dosar care vizează presupuse fapte comise în urmă cu aproximativ două săptămâni.

„Din probatoriul administrat, a reieşit faptul că, la data de 20 iulie a.c., în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunii ar fi aplicat lovituri repetate unei persoane private de libertate, care ulterior a intrat în stop cardio-respirator, fiind necesară resuscitarea şi internarea într-o unitate spitalicească”, au transmis reprezentanții Poliției.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că persoanele vizate de anchetă sunt angajați ai Penitenciarului Giurgiu. Aceștia ar fi fost surprinși în imagini video în timp ce agresează un deținut.

Există „suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracţiuni”

Bărbatul, care execută o pedeapsă de aproape doi ani de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și furt, a fost transportat de două ori în aceeași zi la Spitalul Județean Giurgiu. La a doua prezentare, acesta avea urme de lovituri la nivelul capului, brațelor și picioarelor. Ulterior, a suferit un stop cardio-respirator și a fost resuscitat de medici.

În urma incidentului, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a trimis o echipă de control la Penitenciarul Giurgiu și a anunțat deschiderea unei verificări interne.

Potrivit ANP, analiza preliminară a imaginilor a indicat posibile nereguli în modul de utilizare a forței de către personalul penitenciarului.

„Analiza preliminară a materialului video a evidenţiat existenţa unor indicii privind utilizarea forţei într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracţiuni”, a transmis instituția.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a eventualelor responsabilități penale.