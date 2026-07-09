De ce a fost închisă circulația pe Autostrada A10 Sebeş-Turda în urma surpării de teren. Explicațiile CNAIR

CNAIR a decis închiderea temporară a Căii 1 de pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, la km 66+300, în urma unei surpări de teren, şi devierea traficului pe DN1, respingând varianta circulaţiei bidirecţionale pe Calea 2 din motive de siguranţă.

În urmă cu câteva zile, pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, la km 66+300, s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii - o alunecare de teren cu evoluţie imprevizibilă, care afectează direct siguranţa circulaţiei.

„Am decis închiderea temporară a Căii 1 şi devierea traficului pe DN1, pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate. „Soluţia europeană" invocată - circulaţia bidirecţională pe Calea 2 — a fost analizată de specialiştii CNAIR şi respinsă din motive de siguranţă: Calea 1 şi Calea 2 sunt fundate pe aceeaşi formaţiune geologică şi, pe sectoare, pe acelaşi corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câţiva metri de o cedare activă, cu accelerări şi frânări repetate în rampă, poate accelera prăbuşirea — sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, arată Cristian Pistol, Directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Riscului geotehnic i se adaugă şi altele, la fel de grave: contrasens pe un sector în rampă, fără bandă pentru vehicule lente şi fără bandă de urgenţă, risc de coliziune frontală, cu viteză relativă de impact de peste 150 km/h, blocarea accesului echipajelor de urgenţă (SMURD, pompieri, poliţie) în caz de incident, puncte de transfer prin zona mediană care sunt, statistic, cele mai periculoase zone dintr-o deviere, mai ales pe timp de noapte şi pe ceaţă, precizează reprezentantul CNAIR.

Acesta spune că normele în vigoare (Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411/2000) şi Directiva europeană 2008/96/CE au la bază un principiu clar: nu poate fi adoptată o soluţie care generează un risc mai mare decât cel pe care îl elimină.

„Nu voi pune şoferii în situaţia de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câţiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranţa nu se negociază”, afirmă Pistol.

Lucrările de remediere sunt suportate integral de constructor şi nu de la bugetul de stat.

„CNAIR va reveni la soluţia cu impact minim asupra traficului rutier în momentul în care raportul geotehnic va confirma că se poate circula în deplină siguranţă”, menţionează oficialul CNAIR.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj a sesizat, luni, Prefectura judeţului, pentru luarea măsurilor necesare în cazul surpării unei porţiuni a autostrăzii A10 Sebeş-Turda, în zona kilometrului 66.

Conducerea DRDP a atras atenţia că în zona kilometrului 66 al Autostrăzii Sebeş-Turda (A10) se manifestă un fenomen de instabilitate a terenului, care a determinat în timp degradări ale sistemului rutier.

Asociața Pro Infrastructură cere ca autostgrada să rămână deschisă

Asociația Pro Infrastructură solicită Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să renunțe la închiderea completă a circulației pe sensul Unirea–Turda al Autostrăzii A10 și să permită desfășurarea traficului pe sensul opus, în zona afectată de alunecarea de teren.

„Țineți autostrada deschisă!”, reclamă Asociația într-o postare pe Facebook.

Asociația afirmă că CNAIR ar putea în schimb să devieze temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat de alunecarea de teren.

Totodată, transmite că reparația surpării va dura luni de zile sau chiar ani, cu lucrări complexe, timp în care șoferii își vor risca viața de drumul național.

„Da, surparea este una care trebuie luată în serios: probabil e necesară o expertiză care să arate cauzele, să găsească soluțiile de remediere și să spună cât costă reparația. Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă. Din experiența noastră în monitorizare, cel mai probabil vorbim de multe luni de zile sau chiar ani. Timp în care oficialii CNAIR ne propun să ne riscăm viața pe drumul național paralel pe care șoferii îl știu prea bine: plin de curbe și pante periculoase. Și localități”, arată Asociația Pro Infrastructură.