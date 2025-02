Un grup de elevi pasionaţi de robotică de la Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" din Focşani a iniţiat un proiect inovator de printare 3D a unor orteze reutilizabile, pe care le testează împreună cu medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" din Focşani.

Proiectul echipei de elevi AICitizens a pornit dintr-o colaborare internaţională şi are ca scop sprijinirea comunităţii locale prin soluţii medicale accesibile şi eficiente.

„Proiectul a pornit de la colaborarea internaţională cu echipele cu care am participat anul trecut la concursul de Robotică din Statele Unite. Am rămas în contact şi, în urma discuţiilor, a apărut ideea unei activităţi în comunitate. Prietenii noştri din străinătate aveau deja proiecte prin care realizau orteze pe care le trimiteau în ţările mai puţin dezvoltate. Am decis să aplicăm şi noi această idee. Am printat mai multe orteze, iniţial în ideea de a le dona în străinătate, dar apoi ne-am gândit că ar fi util să le folosim pentru comunitatea noastră, care ne-a fost alături şi ne-a sprijinit pentru a ajunge la diverse competiţii internaţionale sau pentru a achiziţiona echipamentele cu care noi astăzi lucrăm. Pentru că trebuie spus că am avut parte de o mobilizare continuă, atât din partea comunităţii, cât şi a autorităţilor şi ne-am dat seama că avem o responsabilitate către oamenii din comunitatea noastră. Şi astfel s-a născut această idee, de a colabora cu Spitalul Judeţean Focşani", a declarat, pentru AGERPRES, Irina Curcă, elevă la Colegiul "Al. I. Cuza" din Focşani.

Elevii au printat aproximativ 100 de orteze utilizând imprimante 3D şi un material special care permite modelarea cu ajutorul căldurii. Procesul de producţie este rapid şi eficient, iar costurile sunt semnificativ mai mici decât ale gipsului tradiţional.

„Plasticul folosit este special conceput pentru a putea fi modelat cu ajutorul căldurii, ceea ce îl face reutilizabil şi mai confortabil pentru pacienţi. Înlocuieşte cu succes gipsul care este folosit în prezent pentru imobilizarea membrelor. În plus, putem printa până la şapte orteze în acelaşi timp, în aproximativ două ore", a explicat Irina Curcă.

Medici din cadrul spitalului judeţean au fost implicaţi activ în dezvoltarea prototipurilor, oferind feedback valoros pentru îmbunătăţirea modelelor.

"Medicii din spital au avut observaţii pertinente, având experienţă practică în utilizarea unor astfel de echipamente. Ne-au alocat din timpul lor, împreună am modificat şi îmbunătăţit modelele iniţiale. Lucrăm încă la imprimarea lor, iar săptămâna viitoare urmează să le testăm pentru a vedea dacă sunt viabile sau necesită alte ajustări", a precizat Tudor Bernovici, un alt membru al echipei de robotică.

Elevii nu se opresc aici şi intenţionează să exploreze pe viitor noi soluţii pentru sistemul medical.

"Din discuţiile cu echipele internaţionale am descoperit că putem printa chiar şi un stetoscop 3D, ceea ce ne propunem să realizăm în viitor. Costurile sunt un pic mai mari, timpii de producţie şi mai lungi, dar suntem încrezători că vom reuşi. De asemenea, medicii ne-au sugerat să printăm o machetă, un schelet pe care aceştia să îl poată utiliza ca material didactic pentru instruirea celor aflaţi în practică sau pentru a le explica mai bine pacienţilor procedurile ce urmează să le pună în practică", a mai spus Tudor Bernovici.

Directorul medical al SJU Focşani, dr. Laurenţiu Taban, a lăudat iniţiativa elevilor, subliniind impactul pozitiv pe care aceasta îl poate avea asupra actului medical.

"Apreciem iniţiativa departamentului de Robotică de la Colegiul Cuza. Sunt nişte tineri inimoşi, foarte bine pregătiţi şi ne bucurăm de infuzia de prospeţime şi inteligenţă care vine în sprijinul nostru şi în sprijinul pacienţilor. Au dezvoltat o formă de imobilizare, nişte orteze mai rapid de aplicat, mai uşor de suportat de către pacienţi şi ne-am bucurat că am deschis un drum frumos. Am adus ceva modificări la prototipul prezentat de ei, chiar am încercat să extindem cercetarea pe alte linii, pe mulaje osoase, pe alte tipuri de imobilizări şi pe alte tipuri de instrumente care ne-ar putea ajuta pe noi în creşterea actului medical şi asigurarea confortului pacienţilor, care este cel mai important. Au avut o iniţiativă frumoasă şi nu a fost singura. Ne-au ajutat foarte mult şi în pandemie. E cu atât mai salutară această iniţiativă, cu cât nu au fost rugaţi să facă acest bine, au cerut voie ei să îl facă, iar noi îl primim cu braţele deschise, pentru că a venit din inimă", a declarat medicul ortoped Laurenţiu Taban.

Lucrează pentru comunitate

Elevii echipei AICitizens îşi propun să promoveze printarea 3D ca o soluţie viabilă în domeniul medical, demonstrând că tehnologia poate fi folosită pentru a aduce beneficii reale pacienţilor şi comunităţii.

"Ne dorim să promovăm acest proiect pentru a arăta care sunt avantajele printării 3D pentru sistemul medical. Deja auzim despre organe printate 3D, dar putem să facem şi multe lucruri practice la o scară mai mică. Banii pe care i-am primit de la sponsori, donatori, instituţii, noi nu i-am irosit şi astfel putem să îi întoarcem către comunitate prin aceste proiecte", a concluzionat Irina Curcă.

Echipa AI Citizens din Focșani a câștigatanul trecut titlul mondial la campionatul ce s-a desfășurat la Houston, în SUA. AICitizens a câștigat finala competiției „First Tech Challenge” în calitate de echipă căpitan a alianței din care au mai făcut parte o echipă din SUA și una din Africa de Sud. În finală, AI Citizens a luptat împotriva unei alianței conduse tot de o echipă căpitan din România, Ro2D2 din Ploiești.