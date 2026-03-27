Bărbat de 68 de ani, arestat după ce ar fi agresat sexual o elevă într-un microbuz școlar

Un bărbat în vârstă de 68 de ani din județul Vrancea a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o elevă într-un microbuz școlar.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, incidentul a fost semnalat pe 16 martie, printr-un apel la 112. O elevă a reclamat că, în timp ce se deplasa către unitatea de învățământ din comuna Mera, ar fi fost atinsă în zona intimă de către bărbat.

Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală asupra unui minor, iar cercetările au fost desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

În urma probelor administrate, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat în fața instanței. Judecătorii au admis propunerea procurorilor și au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.