Achraf Hakimi, acuzat de agresiune sexuală de o femeie întâlnită pe rețelele sociale. Și-ar fi făcut de cap în timp ce fosta lui soție era plecată

Cu câteva ore înainte de meciul din Liga Campionilor la fotbal PSG - AS Monaco, arbitrat de românul Istvan Kovacs, marocanul Achraf Hakimi (27 de ani), fundaș la campioana Europei, susține este victima unei tentative de extorcare.

Hakimi va trebui să răspundă în instanță acuzațiilor de viol pe care le-a făcut o femeie, după o întâlnire petrecută în februarie 2023. Fundașul parizian a dezvăluit totul pe rețelele de socializare, negând acuzațiile.

Cazul datează de acum trei ani, când Hakimi a invitat la el acasă o femeie pe care o contactase prin intermediul rețelelor de socializare, profitând de absența fostei sale soții. Conform fetei, Hakimi a forțat-o să-l sărute pe gură și apoi ar fi pipăit-o, inclusiv în zonele intime.

Hakimi neagă orice abuz și susține că este o tentativă de extorcare. „Astăzi, o acuzație de viol este suficientă pentru a justifica un proces, dar aștept cu calm procesul care va permite adevărului să iasă la iveală public”, a scris parizianul pe rețelele de socializare.

Pentru Fanny Colin, avocata jucătorului, „procesul se bazează exclusiv pe versiunea unei femei care a obstrucționat ancheta, refuzând testele medicale și testele ADN, refuzând să ofere numele unui martor-cheie, opunându-se analizei telefonului mobil și încercând să ascundă autorităților mesajele text în care ea și o prietenă plănuiau să-l jefuiască pe Hakimi”.