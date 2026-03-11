Bulevardele Sectorului 4, eliberate cu forța: mașini ridicate pentru decolmatarea rigolelor și a gurilor de scurgere a apei

Autoritățile Sectorului 4 au ridicat mai multe autoturisme parcate pe bulevarde, ai căror proprietari nu au răspuns notificărilor Poliției Locale privind mutarea lor, pentru a permite curățarea rigolelor și a gurilor de scurgere de pe marile artere.

Mașinile parcate pe bulevardele Sectorului 4, ridicate pentru curățarea rigolelor

„Ampla campanie de curățenie de primăvară derulată în aceste zile la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București presupune, între alte activități specifice, o atenție deosebită acordată rigolelor și gurilor de scurgere a apei. Pentru ca reprezentanții operatorului de salubrizare și ai companiei Totul Verde să poată decolmata și igieniza spațiile de preluare a apei de pe carosabil, a fost solicitat sprijinul Poliției Locale Sector 4 și al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (DMU), care au notificat utilizatorii autoturismelor parcate la marginea bulevardelor cu privire la necesitatea mutării temporare a acestora, în vederea desfășurării operațiunilor de curățenie”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 4, transmis miercuri.

Majoritatea șoferilor au colaborat și și-au mutat mașinile la timp, în cazurile în care notificările au fost ignorate, echipele Poliției Locale și ale Direcției Mobilitate Urbană au intervenit pentru eliberarea carosabilului:

„Deși, în mare măsură, deținătorii autovehiculelor au apreciat mesajul primit și au sprijinit campania de curățenie, mutându-și mașinile din zonele care urmau a fi salubrizate, au existat și situații în care notificările autorității publice locale nu au avut efectul scontat. În aceste cazuri, polițiștii locali și reprezentanții DMU au făcut parte din echipele de lucru și, folosind infrastructura tehnică de care dispun, au ridicat temporar mașinile aflate pe traseul aprobat și planificat pentru salubrizare, iar după finalizarea operațiunilor specifice au readus autoturismele pe locurile de parcare inițiale”.

Unde s-a intervenit

Aceste tipuri de activități au fost derulat, în ultimele zile, pe Șoseaua Berceni, pe tronsonul dintre Piața Sudului și Apărătorii Patriei, dar și pe strada Ion Iriceanu, între Apărătorii Patriei și Șoseaua Olteniței. Tot pe aceste artere au fost spălate și igienizate și elementele de mobilier urban aferente trotuarelor.

„Totodată, în cadrul aceleiași campanii, de o igienizare temeinică au avut parte atât zona Eroii Revoluției, cât și Pasajul Unirii, obiective publice care, prin poziționarea lor strategică și prin importanța pe care o au pentru fluidizarea traficului rutier, au impus realizarea activităților de curățenie pe timpul nopții. În plus, pe lângă parcările aflate la marginea bulevardelor, în ultimele zile au fost curățate și igienizate și parcările de tip park & ride, precum cea aferentă stației de metrou Tudor Arghezi, cea din apropierea stației de metrou Piața Sudului, dar și cea din proximitatea unităților medicale de pe Șoseaua Berceni, de pe strada Tulnici”, se mai arată în comunicat.

Operațiuni similare de curățenie vor fi derulate și în zilele următoare, iar echipele își vor concentra eforturile în zone precum Turnu Măgurele, Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu.