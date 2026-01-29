Un nou drum expres de 120,47 km se construiește în România: face parte din coridorul rutier european strategic

Cristian Pistol, șeful CNAIR, a anunțat astăzi semnarea contractului pentru execuția Lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea, un proiect strategic pentru România. Lotul 3 are o lungime de 47,07 km și reprezintă ultima bucată de drum expres a conexiunii de mare viteză dintre Arad și Oradea care nu era încă acoperită de contracte de execuție.

„Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad-Oradea (120,47 km)! Este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție”, a transmis Cristian Pistol.

Contractul pentru Lotul 3 a fost atribuit constructorului turc NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ, care va avea la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, valoarea contractului fiind de 2,85 miliarde de lei (fără TVA). Lucrările se desfășoară conform standardelor FIDIC Roșu.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021-2027 și include construcția a 29 de structuri, dintre care se remarcă pasajul de la km 108+925, cu o lungime de 592 de metri, care traversează calea ferată și DJ709B.

Drumul Expres Arad-Oradea face parte din coridorul rutier european strategic care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee, contribuind astfel la integrarea infrastructurii rutiere românești în rețeaua europeană de transport.

Întregul drum de mare viteză este împărțit în trei loturi. Lotul 1 are 33,7 km, la care se adaugă drumul de legătură la DN79 – Salonta (5,3 km), contractul fiind semnat la 28 mai 2025.

Lotul 2 are 39,7 km, la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km), contractul fiind semnat la 23 septembrie 2025. Lotul 3, semnat astăzi, 29 ianuarie 2026, are 47,07 km, la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km).

„Continuăm modernizarea infrastructurii rutiere pentru o Românie conectată!”, a subliniat șeful CNAIR.