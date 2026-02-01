Video Cele mai complexe noduri de autostradă din România, în șantier. Cum sunt construite marile conexiuni de la Boița și Pașcani

Două dintre cele mai complexe noduri rutiere proiectate vreodată în România sunt în construcție la Boița și Pașcani, pentru a conecta autostrăzi din centrul și nord-estul țării. Proiectele reprezintă premiere pentru rețeaua de autostrăzi din România.

Rețeaua de autostrăzi din România va trece la un nivel de exigență mai ridicat odată cu finalizarea mai multor tronsoane, aflate în prezent în șantier. În următorii ani, șoferii vor putea circula prin tunele cu lungimi record pentru România, prin zone montane spectaculoase traversate de autostrăzi, dar și prin unele dintre cele mai complexe noduri rutiere proiectate în țară, menite să asigure conexiunea între autostrăzi la viteze mari și în zone dificile pentru realizarea acestor construcții.

Primul nod turbion pe autostrăzile din România

Oficialii statului român și constructorii Autostrăzii A7 (Moldovei) au anunțat că, în 2026, vor fi construiți aproximativ 70 de kilometri din Autostrada A7, completând ruta Focșani – Bacău – Pașcani. Cea mai spectaculoasă lucrare de artă de pe acest tronson este nodul rutier Pașcani, aflat în șantier din 2023.

Nodul de autostradă construit în vecinătatea municipiului cu circa 30.000 de locuitori va conecta Autostrada A7 Ploiești – Siret de Autostrada A8 (Unirii) Târgu Mureș – Ungheni, aflată în șantier, cu termene de finalizare ale segmentelor sale până în 2030. Nodul Pașcani este o intersecție de tip turbion, construită în premieră pe autostrăzile din România, în care bretelele sunt dispuse curbat, în spirală, astfel încât șoferii nu vor face viraje strânse și vor putea circula cu viteze ridicate.

„Turbina” de la Pașcani va fi amenajată la șapte kilometri de municipiu, pe o suprafață de circa 220 de hectare. „Nodul rutier dintre autostrăzile A7 și A8 are o geometrie aparte, fiind o construcție de tip turbion, cu raze ale bretelelor cuprinse între 400 de metri și 600 de metri. Este o intersecție de infrastructuri mari, aparte, unica lucrare de artă de acest fel în România. Acest nod rutier este de tip «A», cu 12 pasaje”, arătau reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Finalizarea nodului de autostradă este așteptată în 2026, însă acesta va putea fi folosit complet odată cu construirea tronsonului Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, care se va intersecta cu Autostrada Moldovei. Contractul pentru lucrările la cei 27 de kilometri a fost atribuit recent de Compania Națională de Investiții Rutiere, având o durată de realizare de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Boița, cel mai complex nod de autostradă din România

Cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, prima autostradă montană din România, se află în șantier și are termen de finalizare în perioada 2027–2028. Segmentele sale, cu o lungime de aproximativ 80 de kilometri, leagă localitatea Boița (județul Sibiu), aflată la intrarea în Defileul Oltului, de Curtea de Argeș, unde traseul continuă spre București.

Tot din Boița începe traseul Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, de aproximativ 70 de kilometri, care urcă pe Valea Oltului și ar urma să fie continuat spre Brașov și Bacău. În localitatea sibiană, devenită „Kilometrul Zero” al autostrăzilor din centrul României, au început pregătirile pentru construcția celui mai complex nod de autostradă din România. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, nodul Boița va asigura interconectarea la viteze mari dintre autostrăzile A1 și A13 și Drumul Național 7.

„Nodul rutier cuprinde numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile. Intersecția face parte din Tronsonul 1 al autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, de 14,2 kilometri, între Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) și Avrig (DJ105G). Constructorul acestui lot este compania turcească MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., care are la dispoziție 48 de luni (din care 12 luni reprezintă perioada pentru proiectare, iar 36 de luni reprezintă perioada pentru execuția lucrărilor) pentru construcția acestui tronson”, a transmis CNAIR.

Boița, unde a fost planificat viitorul nod de autostradă, este una dintre cele mai sensibile zone ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș.

„La Autostrada Sibiu – Făgăraș, zona a fost analizată prin cartări geologice, foraje geotehnice și vizite în teren. În urma interpretării tuturor datelor disponibile, se poate concluziona că în zona Nodului Boița se manifestă fenomene de instabilitate aflate în diferite stadii de evoluție. Principala cauză a instabilității terenului natural o reprezintă pantele accentuate ale versanților, înclinarea stratelor geologice și caracteristicile geotehnice ale solurilor. Factorul declanșator principal este variația regimului hidrogeologic din masiv”, arată Studiul de evaluare adecvată a proiectului.

Pe lângă nodul de autostradă, localitatea Boița va fi, practic, traversată de Autostrada A1 pe mai multe viaducte. Primul dintre acestea, în lungime de 650 de metri, a intrat în șantier în vara anului 2024, fiind cuprins în Secțiunea Boița – Cornetu a Autostrăzii A1, de 31 de kilometri, proiectată pe Valea Oltului.

În 2025 au intrat în lucru alte patru viaducte, în completarea acestuia, iar șantierul de la Boița a fost extins pe 4,5 kilometri. În decembrie 2025, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru încă trei viaducte, precum și pentru Tunelul Boița, în lungime de 270 de metri. Astfel, la intrarea pe Valea Oltului, constructorii turci pot lucra pe un sector de șase kilometri, care cuprinde un tunel și șase viaducte.

Nodurile spectaculoase ale Autostrăzii A10 Sebeș – Turda

Cele mai complexe noduri de autostrăzi realizate în România, până în prezent, au fost date în folosință la Turda și Sebeș, odată cu construcția Autostrăzii A10 (Apuseni) Sebeș – Turda, finalizată în 2021. Prima autostradă care a traversat Turda, un sector al Autostrăzii Transilvaniei între Turda și Cluj-Napoca, a fost finalizată în 2010, iar nodul rutier a fost completat în 2018, odată cu inaugurarea unor sectoare din A10 Sebeș – Turda.

„Triunghiul de autostrăzi” de la Turda conectează autostrada A10 cu autostrada A3 (Transilvania) Târgu Mureș – Cluj-Napoca și cu Drumul Național 1. Nodul de autostradă a fost construit la aproximativ cinci kilometri de centrul municipiului, fiind mărginit și de localitățile Mihai Viteazu și zona Cheile Turzii.

Din 2021, când au fost finalizate lucrările la Autostrada A10 Sebeș – Turda, municipiul Sebeș a devenit, la rândul său, un nod important de autostrăzi (video).

Încă din 2014, orașul Sebeș este traversat de Autostrada A1 Orăștie – Sebeș, iar din 2021, odată cu finalizarea Autostrăzii A10 Apuseni, a fost dat în folosință complet nodul de la Sebeș, care leagă cele două autostrăzi.

Acesta are șase bretele și a fost al doilea ca mărime după cel din Turda. Nodul de autostradă din Sebeș are o lungime de circa cinci kilometri și include trei mari pasaje peste actuala autostradă A1, două pasaje peste calea ferată din zonă, precum și un pasaj peste râul Sebeș și DN1/E81, în zona Lancrăm.