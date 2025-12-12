Ce este lepra și cum se transmite. Primul caz, confirmat în România după mai bine de patru decenii

Lepra, cunoscută sub denumirea medicală de boala Hansen, este o afecțiune infecțioasă cunoscută încă din antichitate. Dacă în trecut un astfel de diagnostic însemna o moarte aproape sigură, astăzi boala poate fi tratată dacă este descoperită la timp.

Lepra (boala Hansen) este cauzată de bacterii cu creștere lentă numite Mycobacterium leprae și Mycobacterium lepromatosis. Boala poate afecta nervii, pielea, ochii și mucoasa nazală. În unele cazuri, anumite părți ale corpului își pot pierde sensibilitatea la atingere și durere, ceea ce crește riscul de accidentări, precum tăieturi și arsuri, scrie Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

Bacteria care provoacă lepra se dezvoltă foarte lent. Poate dura până la 20 de ani de la contactul cu bacteria până la apariția semnelor bolii.

Semne și simptome

Simptomele afectează în principal pielea, nervii și mucoasa nazală. Dacă nu este tratată sau dacă tratamentul este început târziu, boala poate duce la complicații grave și dizabilități.

Simptomele principale includ:

pete pe piele care pot fi roșii sau au o pierdere a pigmentării;

zone cutanate cu senzații diminuate sau absente;

amorțeală sau furnicături în mâini, picioare, brațe și picioare;

răni sau arsuri nedureroase la mâini și picioare;

slăbiciune musculară.

Totodată, persoanele cu lepră netratată pot dezvolta:

piele groasă sau rigidă;

nervi periferici afectați;

pierderea genelor sau a sprâncenelor;

congestie nazală;

sângerări nazale.

Cum se răspândește

Bacteria Mycobacterium leprae provoacă lepra. Aceasta nu se răspândește ușor de la o persoană la alta. Pentru a contracta boala este necesar un contact apropiat și prelungit, timp de multe luni, cu o persoană care are lepră netratată.

Cel mai probabil, lepra se transmite atunci când o persoană bolnavă tușește sau strănută, iar o persoană sănătoasă inhalază în mod repetat picăturile eliminate, pe o perioadă lungă de timp.

Aproximativ 95% dintre oameni nu pot face lepră, deoarece sistemul lor imunitar poate combate bacteria care o provoacă. Boala nu se transmite prin contact sexual și nu este transmisă fătului în timpul sarcinii.

Există un risc mai mare de lepră pentru persoanele care trăiesc în zone în care boala este răspândit, inclusiv în unele regiuni din Asia, Africa și America de Sud.

Astfel, cei mai expuși riscului de a contracta boala sunt locuitorii țărilor în care lepra este încă răspândită, adică populațiile din Africa: Republica Democratică Congo, Etiopia, Madagascar, Mozambic, Nigeria, Republica Unită Tanzania; Asia: Bangladesh, India, Indonezia, Myanmar, Nepal, Filipine, Sri Lanka, dar și America: Brazilia.

Diagnosticare și tratament

Medicii pot diagnostica lepra printr-un consult medical și teste de diagnostic, precum biopsia de piele. Aceștia pot observa pete ale pielii mai deschise, mai închise sau mai roșii decât culoarea normală a pielii și pot verifica dacă aceste zone și-au pierdut sensibilitatea.

Pentru confirmarea diagnosticului, medicii prelevează o mostră de piele sau de nerv, care este analizată la microscop pentru a identifica bacteria ce provoacă lepra. De asemenea, pot fi efectuate teste pentru a exclude alte afecțiuni dermatologice.

Dacă diagnosticul este confirmat, lepra este tratată cu o combinație de antibiotice, iar tratamentul durează, de regulă, între unu și doi ani. Boala poate fi vindecată dacă tratamentul este urmat conform indicațiilor medicale.

Potrivit specialiștilor, antibioticele nu pot trata, însă, și leziunile nervoase care pot apărea ca urmare a bolii Hansen. Medicul poate prescrie și medicamente antiinflamatoare pentru a gestiona simptomele dureroase.

În medie, recuperarea după tratamentul împotriva leprei durează 1-2 ani. Pe toată perioada tratamentului medicul trebuie să monitorizeze progresul pacientului.

Primul caz, confirmat în România după patru decenii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. El a precizat că toate cele patru persoane sunt de sex feminin și originare din Asia.

Ele sunt angajate la unui salon SPA din Cluj-Napoca, motiv pentru care Ministerul Sănătății prin DSP a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății a punctat că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate. Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va monitoriza zilnic această situație, în coordonare cu echipele locale și naționale de sănătate publică.