SGR-ul din România, exemplu de bune practici în economia circulară, prezentat la Bruxelles

România a adus experiența sa în economia circulară la Bruxelles, în cadrul unei mese rotunde organizate de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest) la Parlamentul European. Evenimentul, intitulat „Sistemul de Garanție-Returnare. Parcursul României: De la Implementare la Impact European”, a reunit reprezentanți ai industriei și factori decidenți pentru a analiza modul în care modelul românesc poate inspira alte state membre.

Sistemul de Garanție-Returnare, operat de RetuRO și lansat în urmă cu doi ani, a schimbat radical modul în care România gestionează deșeurile de ambalaje. În timp ce țara se afla anterior pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la reciclare, astăzi SGR gestionează PET, metal și sticlă într-un sistem centralizat unic, devenind al treilea ca mărime din UE și cel mai mare complet integrat din lume.

Datele arată o creștere rapidă a ambalajelor returnate: 3,36 miliarde în 2024 și 4,5 miliarde în primele zece luni ale anului 2025, ceea ce reflectă nu doar eficiența sistemului, ci și implicarea activă a cetățenilor. Ratele de colectare depășesc 80%, apropiind România de nivelul celor mai avansate state europene.

„Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din România este cea mai mare inițiativă de economie circulară a țării, care livrează constant rate de colectare de peste 80%. În mai puțin de doi ani, sistemul a devenit un reper la nivel european, demonstrând că deșeurile pot fi transformate într-o resursă valoroasă prin cooperare, date și guvernanță bazată pe date certe. România este pregătită să contribuie cu experiență operațională reală la agenda europeană a circularității, oferind informații transparente care sprijină politici eficiente și scalabile. RetuRO și acționarii săi rămân angajați în parteneriat, stabilitate și în promovarea unei economii circulare autentice în întreaga Uniune Europeană”, declară Gemma Webb, CEO RetuRO SGR.

Pe lângă beneficiile de mediu, SGR are și un impact economic semnificativ. În 2025, investițiile în infrastructură și tehnologie au depășit 33 milioane de lei, iar primăriile au economisit între 112 și 160 milioane lei, reducând costurile legate de gestionarea deșeurilor municipale.

În cadrul mesei rotunde de la Parlamentul European, participanții au subliniat că modelul românesc SGR reduce deșeurile, crește ratele de reciclare și generează valoare economică și socială, devenind un exemplu relevant pentru UE.

„Rezultatele SGR în România au depășit în doar doi ani chiar și cele mai optimiste așteptări. Evoluția rapidă a sistemului confirmă soliditatea modelului și relevanța lui la nivel european. În Parlamentul European urmărim cu atenție această experiență, învățând din modelul RetuRO pentru a sprijini și alte state membre în dezvoltarea unor sisteme similare de economie circulară”, a declarat Siegfried Mureșan, Vicepreședintele Grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European.

Sistemul SGR din România, operat de RetuRO, continuă investițiile în anii următori, cu un buget suplimentar de 70 milioane euro până în 2029, pentru extinderea capacităților și eficientizarea logisticii, consolidând astfel poziția României ca exemplu de bune practici în economia circulară europeană.