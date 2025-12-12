Articol publicitar

SGR-ul din România, exemplu de bune practici în economia circulară, prezentat la Bruxelles

0
0
Publicat:

România a adus experiența sa în economia circulară la Bruxelles, în cadrul unei mese rotunde organizate de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest) la Parlamentul European. Evenimentul, intitulat „Sistemul de Garanție-Returnare. Parcursul României: De la Implementare la Impact European”, a reunit reprezentanți ai industriei și factori decidenți pentru a analiza modul în care modelul românesc poate inspira alte state membre.

211cf86c d7a1 419e b19b e996314a3ca7 JPG

Sistemul de Garanție-Returnare, operat de RetuRO și lansat în urmă cu doi ani, a schimbat radical modul în care România gestionează deșeurile de ambalaje. În timp ce țara se afla anterior pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la reciclare, astăzi SGR gestionează PET, metal și sticlă într-un sistem centralizat unic, devenind al treilea ca mărime din UE și cel mai mare complet integrat din lume.

Datele arată o creștere rapidă a ambalajelor returnate: 3,36 miliarde în 2024 și 4,5 miliarde în primele zece luni ale anului 2025, ceea ce reflectă nu doar eficiența sistemului, ci și implicarea activă a cetățenilor. Ratele de colectare depășesc 80%, apropiind România de nivelul celor mai avansate state europene.

„Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din România este cea mai mare inițiativă de economie circulară a țării, care livrează constant rate de colectare de peste 80%. În mai puțin de doi ani, sistemul a devenit un reper la nivel european, demonstrând că deșeurile pot fi transformate într-o resursă valoroasă prin cooperare, date și guvernanță bazată pe date certe. România este pregătită să contribuie cu experiență operațională reală la agenda europeană a circularității, oferind informații transparente care sprijină politici eficiente și scalabile. RetuRO și acționarii săi rămân angajați în parteneriat, stabilitate și în promovarea unei economii circulare autentice în întreaga Uniune Europeană”, declară Gemma Webb, CEO RetuRO SGR.

Pe lângă beneficiile de mediu, SGR are și un impact economic semnificativ. În 2025, investițiile în infrastructură și tehnologie au depășit 33 milioane de lei, iar primăriile au economisit între 112 și 160 milioane lei, reducând costurile legate de gestionarea deșeurilor municipale.

În cadrul mesei rotunde de la Parlamentul European, participanții au subliniat că modelul românesc SGR reduce deșeurile, crește ratele de reciclare și generează valoare economică și socială, devenind un exemplu relevant pentru UE.

„Rezultatele SGR în România au depășit în doar doi ani chiar și cele mai optimiste așteptări. Evoluția rapidă a sistemului confirmă soliditatea modelului și relevanța lui la nivel european. În Parlamentul European urmărim cu atenție această experiență, învățând din modelul RetuRO pentru a sprijini și alte state membre în dezvoltarea unor sisteme similare de economie circulară”, a declarat Siegfried Mureșan, Vicepreședintele Grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European.

Sistemul SGR din România, operat de RetuRO, continuă investițiile în anii următori, cu un buget suplimentar de 70 milioane euro până în 2029, pentru extinderea capacităților și eficientizarea logisticii, consolidând astfel poziția României ca exemplu de bune practici în economia circulară europeană.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor
gandul.ro
image
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
mediafax.ro
image
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Tabel pensii în funcţie de locul de muncă. Ce pensie o să ai dacă ai lucrat ca muncitor necalificat, meseriaş sau şofer
playtech.ro
image
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un nou virus periculos se răspândește extrem de rapid. Debutează cu febră și vărsături, mai ales în cazul copiilor
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu! Dezvăluirile unui magistrat: Greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă!
romaniatv.net
image
Anunț major despre pensii și salarii! Când ar putea crește
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Rulada gem de caise Sursa foto shutterstock 2076683032 jpg
Misterul ruladei cu gem de caise. De ce toți cer a doua porție?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani