Vineri, 12 Decembrie 2025
Aderarea Chișinăului la UE este o strategie de supraviețuire în timp ce Moscova amenință suveranitatea, afirmă Maia Sandu

Lidera de la Chișinău afirmă că aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, ci o strategie de supraviețuire, într-un context în care agresorul continuă să amenințe suveranitatea țării. Declarația a fost făcută în timpul vizitei sale în Cipru, înainte ca statul insular să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

În data de 12 decembrie, Maia Sandu a întreprins o vizită în Cipru. FOTO: Presedinte.md
În data de 12 decembrie, Maia Sandu a întreprins o vizită în Cipru. FOTO: Presedinte.md

În Cipru, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită de omologul său, Nikos Christodoulides, iar ulterior cei doi șefi de stat au susținut împreună o conferință de presă.

,,Mă bucur să mă aflu în Cipru, într-un moment în care țara dumneavoastră se pregătește să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie. Deși țările noastre se află pe țărmuri diferite ale Europei, suntem unite de aceeași aspirație: un continent întreg, liber, sigur și prosper.Aceasta este prima vizită a unui Președinte al Republicii Moldova în Cipru în ultimii 20 de ani și are loc într-un moment important atât pentru Europa, cât și pentru relația noastră bilaterală. Sper ca această vizită să dea un nou impuls aprofundării legăturilor noastre și să contribuie la dinamizarea cooperării noastre”, așa și-a început mesajul Maia Sandu în timpul conferinței”, așa și-a început mesajul lidera de la Chișinău. 

Lidera de la Chișinău a subliniat că pentru țara sa aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv strategic, este ,,cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este o strategie de supraviețuire, într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Cipru înțelege mai bine decât multe alte state ce înseamnă să construiești reziliență, să-ți aperi suveranitatea și să te bazezi pe forța unității europene. Republica Moldova se confruntă cu provocări similare. Însă abordarea acestor provocări nu este doar în interesul Moldovei, este și în interesul Europei. Uniunea Europeană însăși beneficiază de o Moldovă mai puternică, mai stabilă, mai democratică, ancorată în familia europeană. Extinderea a făcut întotdeauna Uniunea mai sigură, mai prosperă și mai capabilă să acționeze la nivel global. Republica Moldova dorește să contribuie la această forță a Uniunii. Uniunea Europeană este o uniune construită în mare parte de state mici și mijlocii, state precum ale noastre, care se sprijină reciproc, împart responsabilități și modelează împreună viitorul continentului. Așa a devenit UE cel mai de succes proiect de pace, solidaritate și dezvoltare economică din istoria modernă”.

Readucerea Chișinăului sub influența Moscovei 

Maia Sandu a mai afirmat că țara sa se află într-un moment decisiv în care avansarea spre UE este esențială pentru stabilitatea internă, securitatea regională și consolidarea păcii europene.

,,Republica Moldova se află într-o fereastră de oportunitate, una urgentă, care trebuie valorificată. Este urgent nu doar pentru Moldova, ci și pentru Europa. După ce a contracarat interferențe rusești, Republica Moldova beneficiază acum de o aliniere solidă între Președinție, Parlament și Guvern — toate angajate ferm pe agenda reformelor pro-europene. Avansarea pe calea europeană acum consolidează frontiera estică a UE, întărește securitatea Ucrainei și previne exploatarea următorului nostru ciclu electoral de către actori ostili, care ar putea încerca să readucă țara în orbita Moscovei. Dacă Republica Moldova stagnează, riscurile depășesc granițele noastre: instabilitate pe flancul vestic al Ucrainei, o vecinătate mai slabă pentru UE și un regres pentru credibilitatea procesului de extindere. Avansarea astăzi ajută la consolidarea unei Moldove democratice și pro-europene, întărește stabilitatea regională și sprijină securitatea mai largă a Europei. De aceea accelerăm reformele, consolidăm statul de drept, aliniem economia la standardele UE, ne întărim reziliența și avansăm constant pe calea europeană”, a adăugat lidera de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova a mai subliniat că moldovenii și-au dat votul ,,repetat pentru o Moldovă europeană, iar noi suntem hotărâți să livrăm acest rezultat. Această alegere reflectă o credință profundă în ceea ce reprezintă Uniunea Europeană. Mai presus de toate, UE este un proiect de pace. Prin extindere, Uniunea extinde spațiul păcii pe continent. Prin deschiderea ușilor către cei care îi împărtășesc valorile, ea își consolidează nu doar membrii, ci Europa în ansamblu”. 

La rândul său, președintele Nikos Christodoulides a reconfirmat sprijinul fără echivoc al Ciprului pentru integrarea europeană a Chișinăului, apreciind progresul reformelor.

Discuțiile dintre Președinta Maia Sandu și omologul său au vizat parcursul european al Republicii Moldova, situația de securitate din Europa, sprijinul comun pentru Ucraina și eforturile necesare pentru restabilirea păcii pe continent, precum și perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote. Cei doi lideri au discutat și despre dezvoltarea cooperării bilaterale, vizând domenii precum comerțul, turismul, susținut de existența zborurilor directe, și sectorul energetic.

Altă întrevedere 

În cadrul vizitei în Cipru, șefa statului vecin s-a întâlnit și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou, cu care a discutat despre consolidarea cooperării interparlamentare și fortificarea relațiilor dintre Chișinău și Nicosia.

Republica Moldova

