Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
Ministrul ungar de Externe, atac direct la secretarul general a NATO: „Îi solicităm lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război!!!”

Război în Ucraina
Ministrul ungar de Externe îl acuză pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, că subminează negocierile de pace şi că declarațiile sale recente alimentează tensiunile în Europa în ceea ce priveşte războiul.

Peter Szijjarto, atac dur la adresa secretarului NATO, Mark Rutte. FOTO: Facebook/Peter Szijjarto
Peter Szijjarto, atac dur la adresa secretarului NATO, Mark Rutte. FOTO: Facebook/Peter Szijjarto

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a reacționat cu fermitate după declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, făcute joi, 11 decembrie, când a avertizat că Rusia ar putea ataca NATO în termen de cinci ani și a susținut că „securitatea Ucrainei este securitatea noastră”.

În trecut, secretarul general al NATO a evitat să facă estimări atât de precise privind potențiale atacuri asupra membrilor Alianței, iar accentul său pe securitatea Ucrainei ca parte integrantă a securității europene a stârnit nemulţumirea oficialului ungar.

Astfel, printr-o postare distribuită vineri, 12 decembrie, pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto a criticat dur această schimbare de ton, catalogând declarațiile drept „provocatoare, iresponsabile și periculoase” și subliniind că ele cresc tensiunile militare în regiune. El a făcut apel la NATO să nu exagereze situația și să sprijine eforturile de mediere și negocieri, mai ales în contextul inițiativelor diplomatice ale președintelui Donald Trump, considerat capabil să aducă liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor.

„Îi solicităm lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război!!!”, a scris Peter Szijjarto vineri, 12 decembrie, pe pagina sa de Facebook, care a catalogat discursul secretarului general al NATO de ji drept „îndrăzneț” și „sălbatic”.

 „Dacă cineva mai avea încă îndoieli cu privire la faptul că toți cei de la Bruxelles și-au pierdut mințile, atunci discursul de ieri al secretarului general al NATO la Berlin ar fi trebuit să-i convingă odată pentru totdeauna.

Mark Rutte a făcut câteva declarații îndrăznețe: «Noi» suntem următoarea țintă a rușilor, care ar putea fi gata să atace NATO în termen de cinci ani, iar securitatea Ucrainei este securitatea noastră.

Secretarul general al NATO nu a mai spus niciodată ceva atât de extrem, dar schimbarea sa de opinie este un semn clar că toată lumea de la Bruxelles se opune eforturilor de pace ale lui Donald Trump. Cu această declarație, secretarul general al NATO a înjunghiat practic în spate negocierile de pace.

Ca membri ai NATO, noi, maghiarii, respingem cuvintele secretarului general! Nu Ucraina, ci NATO însuși garantează securitatea țărilor europene! Ucraina luptă pentru ea însăși, nu pentru noi.

Astfel de declarații provocatoare sunt iresponsabile și periculoase! Îl chemăm pe Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război!!!”, este mesajul integral distribuit de Peter Szijjarto pe Facebook.

Europa

