Un bărbat de 36 de ani, încarcerat în Penitenciarul Craiova-Pelendava pentru tentativă de viol, este căutat de polițiști după ce nu s-a mai întors în unitatea de detenție la încheierea permisiei de ieșire.

Deținutul are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, constituție atletică. Foto: IPJ Dolj

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, bărbatul a beneficiat de permisie în perioada 2 noiembrie, ora 12:00 – 3 noiembrie, ora 12:00. La expirarea acesteia, nu s-a prezentat la penitenciar, iar polițiștii au fost sesizați marți, 3 noiembrie.

Acesta a fost căutat la domiciliul său din comuna Catane, însă nu a fost găsit. Autoritățile au demarat verificări pentru localizarea sa, iar bărbatul urmează să fie cercetat pentru evadare.

Persoana căutată este identificată drept Constantin Bogdan, în vârstă de 36 de ani, născut în Băilești, județul Dolj. Are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, constituție atletică, păr șaten și ochi căprui. Printre semnele particulare se numără barbă medie și mustață.

Polițiștii le recomandă celor care îl văd sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să nu încerce să se apropie de acesta și să sune imediat la 112.

Informațiile pot fi transmise și direct Penitenciarului Craiova-Pelendava, la numărul 0251 422 326.