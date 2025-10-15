Percheziții de amploare în Timiș. Un bărbat urmărit internațional pentru furt, prins la Lugoj. Un al doilea suspect este căutat în continuare

Sunt percheziții de amploare, miercuri dimineață, 15 octombrie, în județul Timiș. Polițiștii și mascații au descins la mai multe adrese, în cadrul unei anchete ce vizează o rețea de hoți de aparatură electronică care acționa în Franța.

Unul dintre suspecți, urmărit internațional, a fost prins în Lugoj, iar un al doilea bărbat este căutat în continuare de oamenii legii, potrivit Antena 3 CNN. Bărbatul reținut urmează să fie extrădat în Franța, unde va fi audiat de autoritățile care îl acuză de furturi repetate.

Descinderile au avut loc la patru adrese din orașul Buziaș, acolo unde polițiștii din Lugoj au pus în aplicare un mandat internațional de arestare emis de autoritățile franceze pe numele celor doi bărbați.

Conform anchetatorilor, suspecții ar face parte dintr-o rețea specializată în furturi de aparatură electronică, bunurile fiind ulterior vândute pe piața neagră din România.

Cel de-al doilea suspect este în continuare căutat de polițiști.

