O farmacistă și complicea ei, reținute după ce ar fi ascuns droguri într-o jucărie de pluș trimisă în SUA

Două femei, în vârstă de 46 și 49 de ani, au fost reținute de procurorii DIICOT Craiova într-un dosar care vizează trafic de droguri și tentativă de trafic internațional de droguri. Anchetatorii susțin că una dintre inculpate a încercat să expedieze în SUA comprimate interzise, ascunse într-o jucărie de pluș, cu sprijinul celeilalte, care profesa ca farmacistă.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus, la data de 21 iulie 2026, reținerea celor două femei, cercetate pentru infracțiuni de trafic de droguri de risc și mare risc.

Droguri ascunse într-o jucărie de pluș

Anchetatorii au stabilit că, în noiembrie 2025, inculpata în vârstă de 49 de ani ar fi încercat să trimită prin poștă, către statul american Oregon, mai multe comprimate care conțineau cinolazepam, substanță catalogată drept drog de risc și neaprobată pe teritoriul SUA.

„Comprimatele, ascunse în interiorul unei jucării de pluș, au fost procurate anterior cu sprijinul coinculpatei, în vârstă de 46 de ani, care, în virtutea profesiei de farmacist avea acces la medicamente de acest, precum și posibilitatea de a obține prescripții medicale „justificative””, precizează DIICOT, miercuri, într-un comunicat.

Droguri de risc și mare risc descoperite la percheziții

Procurorii subliniază că cele două femei au procurat și depozitat, pe parcursul anului 2026, mai multe substanțe interzise.

În urma perchezițiilor domiciliare dispuse în dosar au fost descoperite și ridicate180 comprimate cu Cinolazepam și 18 comprimate de Xanax, precum și 20 comprimate și 4 fiole Tramadol.

DIICOT a sesizat Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventivă a celor două inculpate.

„Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatelor”, a precizat, miercuri, DIICOT.

Ancheta a fost desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.