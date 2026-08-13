Război total între Garda Forestieră București și fostul director Mirel Idorași. Mașina de serviciu, ridicată cu intervenția Poliției

Mirel Idorași, fostul șef al Gărzii Forestiere București, se află din nou în centrul unui scandal, după ce instituția pe care a condus-o l-a acuzat că a refuzat să restituie autoturismul de serviciu folosit în perioada mandatului său.

Potrivit reprezentanților Gărzii Forestiere, mașina a fost localizată cu ajutorul unui sistem GPS și recuperată cu sprijinul Poliției, după mai multe solicitări de predare care ar fi rămas fără rezultat, potrivit Știrilor ProTV.

Garda Forestieră: „A refuzat să îl restituie”

Reprezentanții instituției susțin că fostul director ar fi păstrat autoturismul de serviciu după încetarea raporturilor cu Garda Forestieră.

„Acest autoturism se află încă la domnia sa acasă”, a declarat Alexandru Dumitru, reprezentant al Gărzii Forestiere București.

Întrebat de reporterul ProTV dacă fostul director a refuzat să predea mașina, acesta a răspuns: „În repetate rânduri. Nu are proces-verbal. Pur și simplu a spus că acest autoturism îi aparține de drept și refuză să îl restituie.”

Conform instituției, înainte de intervenția polițiștilor, soția lui Mirel Idorași ar fi predat cheia autoturismului, certificatul de înmatriculare și cardul de carburant.

Mirel Idorași: „Nu am primit absolut nicio notificare”

Fostul șef al Gărzii Forestiere respinge acuzațiile și susține că nu a fost informat oficial cu privire la obligația de a preda bunurile aflate în gestiunea sa.

„Pentru mașină nu am primit absolut nicio notificare. Din contră, trebuiau să îmi trimită o notificare prin care trebuie să predau toate documentele, toate bunurile pe care le am în gestiune. Eram inspector șef”, a declarat Idorași.

Acesta a mai susținut că autoturismul ar avea probleme tehnice și a contestat inclusiv acuzațiile formulate anterior împotriva sa.

Între timp, Garda Forestieră a anunțat că autoturismul recuperat va fi expertizat într-un service autorizat, iar eventualele cheltuieli de reparație ar putea fi imputate fostului director

Sub control judiciar și vizat de mai multe anchete

Conflictul vine la scurt timp după ce Mirel Idorași a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este cercetat pentru sustragere sau distrugere de înscrisuri. În luna mai, acesta fusese scos din birou cu forța și încătușat în urma unui alt incident legat de activitatea sa în cadrul instituției.

La rândul său, Mirel Idorași a contestat în instanță concedierea sa, solicitând plata unor drepturi salariale pe care le estimează la aproximativ 60.000 de euro.

De asemenea, fostul șef al Gărzii Forestiere București este vizat și într-o cercetare privind un presupus abuz de încredere.