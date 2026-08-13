 Război total între Garda Forestieră București și fostul director Mirel Idorași. Mașina de serviciu, ridicată cu intervenția Poliției | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Război total între Garda Forestieră București și fostul director Mirel Idorași. Mașina de serviciu, ridicată cu intervenția Poliției

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mirel Idorași, fostul șef al Gărzii Forestiere București, se află din nou în centrul unui scandal, după ce instituția pe care a condus-o l-a acuzat că a refuzat să restituie autoturismul de serviciu folosit în perioada mandatului său.

Mirel Idorași. FOTO FB Mirel Idorași
Mirel Idorași. FOTO FB Mirel Idorași

Potrivit reprezentanților Gărzii Forestiere, mașina a fost localizată cu ajutorul unui sistem GPS și recuperată cu sprijinul Poliției, după mai multe solicitări de predare care ar fi rămas fără rezultat, potrivit Știrilor ProTV.

Garda Forestieră: „A refuzat să îl restituie”

Reprezentanții instituției susțin că fostul director ar fi păstrat autoturismul de serviciu după încetarea raporturilor cu Garda Forestieră.

„Acest autoturism se află încă la domnia sa acasă”, a declarat Alexandru Dumitru, reprezentant al Gărzii Forestiere București.

Întrebat de reporterul ProTV dacă fostul director a refuzat să predea mașina, acesta a răspuns: „În repetate rânduri. Nu are proces-verbal. Pur și simplu a spus că acest autoturism îi aparține de drept și refuză să îl restituie.”

Conform instituției, înainte de intervenția polițiștilor, soția lui Mirel Idorași ar fi predat cheia autoturismului, certificatul de înmatriculare și cardul de carburant.

Mirel Idorași: „Nu am primit absolut nicio notificare”

Fostul șef al Gărzii Forestiere respinge acuzațiile și susține că nu a fost informat oficial cu privire la obligația de a preda bunurile aflate în gestiunea sa.

„Pentru mașină nu am primit absolut nicio notificare. Din contră, trebuiau să îmi trimită o notificare prin care trebuie să predau toate documentele, toate bunurile pe care le am în gestiune. Eram inspector șef”, a declarat Idorași.

Acesta a mai susținut că autoturismul ar avea probleme tehnice și a contestat inclusiv acuzațiile formulate anterior împotriva sa.

Între timp, Garda Forestieră a anunțat că autoturismul recuperat va fi expertizat într-un service autorizat, iar eventualele cheltuieli de reparație ar putea fi imputate fostului director

Sub control judiciar și vizat de mai multe anchete

Conflictul vine la scurt timp după ce Mirel Idorași a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este cercetat pentru sustragere sau distrugere de înscrisuri. În luna mai, acesta fusese scos din birou cu forța și încătușat în urma unui alt incident legat de activitatea sa în cadrul instituției.

La rândul său, Mirel Idorași a contestat în instanță concedierea sa, solicitând plata unor drepturi salariale pe care le estimează la aproximativ 60.000 de euro.

De asemenea, fostul șef al Gărzii Forestiere București este vizat și într-o cercetare privind un presupus abuz de încredere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
digi24.ro
image
Un angajat din Spania va primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut trei cafele
stirileprotv.ro
image
Cum au „răspuns” cei trei pensionari apelului pentru salvarea sistemului energetic național. Gândul a aflat detalii inedite din operațiunea de funcționare a centralelor pe cărbune la capacitate maximă. Doar trei „tablotari” s-au întors din pensie. Ce fac și cât câștigă
gandul.ro
image
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
mediafax.ro
image
Cum a trait Mihai Bobonete primul meci ca acționar al Universității Craiova. Pur si simplu transfigurat de emoții! Era de nerecunoscut după golul finlandezilor. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
România importă masiv energie după oprirea celor două reactoare de la Cernavodă. Deficitul depășește 1.900 MW
libertatea.ro
image
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
digisport.ro
image
Secretul oamenilor care ard mai ușor grăsimea. Gena rară care poate schimba lupta cu diabetul
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze"
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Isterie la pensie în toată țara. Pensionarii depun cereri pentru restituirea CASS. Ce zice Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum se răcoreau casele înainte de apariția aerului condiționat. Soluțiile vechi care sunt folosite și astăzi
playtech.ro
image
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Surpriză uriașă: Mihai Bobonete a semnat!
digisport.ro
image
Incendiu puternic în Halkidiki. Turiști evacuați pe mare pentru a scăpa din calea flăcărilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Putin! Ucraina i-a afectat grav locuința de la Marea Neagră
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
INTERVIU | Cum transformi un start-up de 5.000 € într-un brand de lux. Marius Dan, antreprenor: „Primul showroom, un apartament din Vitan, București. Îl împărțeam cu o agenție imobiliară. Când a dat faliment, am preluat spațiul, adică livingul”
actualitate.net
image
Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună
click.ro
image
Vremea schimbă registrul în România. Temperaturile scad, iar ploile și vântul își fac apariția
click.ro
image
Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!”
click.ro
Regele dansează, un film despre viața lui Ludovic XIV, Profimedia (2) jpg
Lucra cu întunericul ca să-l țină sub papuc pe Regele Soare! Ce făcea în dormitor amanta fără scrupule a lui Ludovic al XIV-lea
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco foto Facebook2 jpg
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
image
Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună

OK! Magazine

image
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert