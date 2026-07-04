Percheziții DIICOT după ce doi tineri au ajuns la spital din cauza unor droguri vândute în Brașov

Un bărbat de 31 de ani și o femeie de 28 de ani din Brașov au fost arestați într-un dosar de trafic de droguri de mare. Procurorii DIICOT spun că cei doi vindeau droguri sintetice, iar doi dintre clienții lor au ajuns în stare gravă la spital după ce le-au consumat.

Sursă video: DIICOT

Doi dealeri de droguri au fost reţinuţi şi apoi plasaţi în arest preventiv după o acţiune în forţă a procurorilor DIICOT și polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, care au descins, pe 2 iulie, la locuința unui bărbat de 31 de ani și a unei femei de 28 de ani.

În timpul percheziției, anchetatorii au găsit aproximativ 60 de folii care conțineau droguri de mare risc și substanțe psihoactive, printre care MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA și 5F-MDMB-PINACA, dar şi diferite sume de bani, înscrisuri, obiecte pe care existau urme de droguri.

Procurorii spun că, în timp mascaţii spărgeau uşa pentru a intra în locuinţă, bărbatul a aruncat mai multe folii cu substanţe interzise pe fereastra bucătăriei, însă drogurile au fost recuperate de anchetatori.

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada februarie-iunie 2026 cei doi dealeri au reuşit să vândă în Braşov droguri extrem de periculoase.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în perioada februarie -– iunie 2026, inculpații de 31 și 28 de ani au procurat, deținut și vândut, în municipiul Brașov, droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de substanță vegetală impregnată cu MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA, 5F-ADB și MDMB-FUBINACA”, au transmis procurorii DIICOT.

Potrivit aceleiași surse, doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, au ajuns în stare gravă la spital la scurt timp după ce au consumat „marfa” cumpărată de la cuplul de traficanţi.

„Cercetările au reliefat că pe parcursul lunii februarie 2026 inculpații au vândut asemenea substanțe către doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, care le-au consumat împreună și ulterior au necesitat îngrijiri medicale de specialitate”, se mai arată în comunicatul DIICOT.