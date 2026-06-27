Video Polițiștii au folosit o dronă pentru a prinde un traficant de droguri urmărit internațional

Un român dat în urmărire internațională pentru trafic de droguri a fost prins de polițiștii Bistrița-Năsăud în timp ce făcea plajă la piscina unui penthouse.

Bărbatul, care era căutat de autoritățile judiciare din Germania în baza unui mandat european de arestare, a fost surprins de Serviciul Drone în timp ce se relaxa la piscină, pe terasa unui penthouse, înainte ca mascații să intervină și să îl încătușeze, scrie presa locală.

Este vorba despre bărbat de 35 de ani, cetățean român stabilit în Germania și căutat pentru trafic de droguri, a fost depistat și reținut joi, 26 iunie 2026, de polițiștii din Bistrița-Năsăud, în urma unei operațiuni internaționale.

Acțiunea a fost posibilă datorită cooperării dintre ENFAST România și ENFAST Germania, precum și a schimbului operativ de date între structurile de investigații criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, au informat autoritățile printr-un comunicat.

Pe numele bărbatului era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Germania, acesta fiind urmărit internațional pentru infracțiuni din sfera traficului de droguri.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, ai Biroului de Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intervenit într-un apartament din municipiul Bistrița. Având în vedere că suspectul era cunoscut cu antecedente violente, intervenția a fost planificată în condiții de siguranță, acesta fiind imobilizat fără incidente.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița-Năsăud. Urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj, cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autoritățile din Germania.

ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) este o rețea polițienească europeană specializată în localizarea rapidă a persoanelor urmărite internațional, activă în 39 de state.