 Un tren de pasageri a deraiat în sudul Marii Britanii. Șinele deformate de caniculă, o posibilă cauză | adevarul.ro
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Un tren de pasageri a deraiat în sudul Marii Britanii. Șinele deformate de caniculă, o posibilă cauză

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Un tren de pasageri al companiei Southern Rail a deraiat joi după-amiaza, în apropierea Gării Lewes, în sudul Angliei, anunţă poliţia britanică a transporturilor, fără să precizeze imediat dacă există victime. Primele trei vagoane din coada garniturii au ieșit de pe șine și s-au răsturnat pe un terasament, declanșând o mobilizare masivă a echipajelor de urgență.

Tren deraiat în Marea Britanie
Tren deraiat în Marea Britanie FOTO: X

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 15:54 (17:54 ora României), în zona Landport, pe linia care leagă gara London Victoria de stația Eastbourne. Trenul, care era deosebit de aglomerat din cauza vacanței de vară, transporta numeroase persoane, printre care mulți copii și vârstnici.

Fotografiile de la fața locului arată trei vagoane ale trenului înclinate lateral, înconjurate de vehicule de urgență și oameni care stau deasupra vagoanelor înclinate lateral, scrie BBC.

Potrivit primelor informații furnizate de Departamentul pentru Transporturi din Marea Britanie, nu s-au înregistrat decese sau persoane rănite grav, fiind raportate în special leziuni ușoare, tăieturi și stări de șoc.  

„Serviciile de urgență se îndreaptă spre fața locului și evaluăm impactul pe care acest lucru îl va avea asupra rețelei noastre”, a postat pe X., extern.

Călătorii aflați la bord au descris clipele de groază prin care au trecut. Rob Bradley, care călătorea împreună cu fiica sa de șase ani, a povestit că garnitura a început să tremure violent înainte ca frânele de urgență să se activeze:

„Vagonul nostru a sărit pur și simplu în aer. Trenul a derapat o bucată bună înainte de a se opri. Când ne-am uitat în spate, vagonul cinci era deja răsturnat pe o parte, iar prin spatele distrus al garniturii intrau valuri de fum și praf”, a declarat bărbatul pentru BBC News.

FOTO X
FOTO X

Șinele deformate de caniculă, o posibilă cauză

Imagini verificate de la fața locului arată șinele de cale ferată puternic deformate și arcuite în zona în care s-a produs deraierea. Analiștii și experții din domeniul feroviar sugerează că temperaturile extrem de ridicate din timpul zilei ar fi putut provoca dilatarea și curbarea șinelor din oțel.

Serviciul de Ambulanță al Coastei de Sud-Est, Serviciul de Pompieri și Salvare din East Sussex și Poliția Transporturilor Britanice se numără printre serviciile de urgență de la fața locului.

FOTO X
FOTO X

Pasagerilor din alte trenuri care nu se deplasează li s-a spus de către operator să rămână în tren și să aștepte informații suplimentare din partea echipajului.

Sindicatul de transporturi TSSA a declarat că este „profund îngrijorat” de deraierea de lângă Lewes, adăugând că gândurile sale sunt alături de toți cei afectați.

Într-o declarație, se adaugă: „Având în vedere numărul mare de pasageri implicați, siguranța și bunăstarea acestora trebuie să fie pe primul loc.”

Sindicatul mecanicilor de locomotivă din Marea Britanie, Aslef, a declarat că este la curent cu deraierea și cere publicului „să permită serviciilor de urgență să își facă treaba și să se abțină de la speculații în acest moment”.

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