Traficant arestat în Prahova. Anchetatorii au găsit la percheziții droguri, bani și lingouri de aur

Un bărbat a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc şi mare risc, după ce anchetatorii au descoperit la percheziţii aproape 4,5 kilograme de canabis, cocaină, sume importante de bani şi mai multe lingouri de aur.

Un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de trafic de droguri de risc şi mare risc, în urma unei acțiuni desfăşurate de procurorii DIICOT şi poliţiştii din Prahova. Anchetatorii au ridicat aproape 4,5 kilograme de canabis, cocaină, bani în lei şi valută, dar şi cinci lingouri de aur.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, suspectul a fost prins în flagrant pe 15 mai, în localitatea Drăgăneşti, în timp ce avea în autoturism cocaină porţionată în şase pliculeţe, precum şi mai multe kituri utilizate pentru creşterea ciupercilor halucinogene.

Ulterior, anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare în localităţile Olari şi Tomşani, din judeţul Prahova, unde au descoperit o cantitate importantă de droguri şi alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

„În urma a 3 percheziții efectuate în localitățile Olari şi Tomşani, judeţul Prahova, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 4,5 kilograme de canabis, seminţe de canabis, instalaţii utilizate pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de canabis, grindere, cântare, telefoane mobile şi alte mijloace materiale de probă. Totodată, au fost indisponibilizaţi aproximativ 34.000 de lei, 6.100 de euro, 50 de dolari, precum şi 5 lingouri din aur, fiecare având greutatea de aproximativ 31,1 grame”, potrivit DIICOT.

Sâmbătă, 16 mai, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi a decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.