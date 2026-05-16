search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Traficant arestat în Prahova. Anchetatorii au găsit la percheziții droguri, bani și lingouri de aur

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un bărbat a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc şi mare risc, după ce anchetatorii au descoperit la percheziţii aproape 4,5 kilograme de canabis, cocaină, sume importante de bani şi mai multe lingouri de aur.

Sursă video: DIICOT

Un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de trafic de droguri de risc şi mare risc, în urma unei acțiuni desfăşurate de procurorii DIICOT şi poliţiştii din Prahova. Anchetatorii au ridicat aproape 4,5 kilograme de canabis, cocaină, bani în lei şi valută, dar şi cinci lingouri de aur.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, suspectul a fost prins în flagrant pe 15 mai, în localitatea Drăgăneşti, în timp ce avea în autoturism cocaină porţionată în şase pliculeţe, precum şi mai multe kituri utilizate pentru creşterea ciupercilor halucinogene.

Ulterior, anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare în localităţile Olari şi Tomşani, din judeţul Prahova, unde au descoperit o cantitate importantă de droguri şi alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

„În urma a 3 percheziții efectuate în localitățile Olari şi Tomşani, judeţul Prahova, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 4,5 kilograme de canabis, seminţe de canabis, instalaţii utilizate pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de canabis, grindere, cântare, telefoane mobile şi alte mijloace materiale de probă. Totodată, au fost indisponibilizaţi aproximativ 34.000 de lei, 6.100 de euro, 50 de dolari, precum şi 5 lingouri din aur, fiecare având greutatea de aproximativ 31,1 grame”, potrivit DIICOT.

Sâmbătă, 16 mai, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi a decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Un nou operator feroviar intră pe piața din România. Trenurile vor circula pe toate rutele din țară din decembrie 2027
stirileprotv.ro
image
Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?
gandul.ro
image
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
mediafax.ro
image
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât plătesc părinții pentru un student la medicină în România. Taxe, chirie și costuri lunare
playtech.ro
image
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
A apărut înghețata cu pălincă în România! Desertul care a împărțit internetul în două: „Iei un glob și te-ai îmbătat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă în Africa! Un nou focar de Ebola în Congo. 65 de decese și sute de cazuri suspectate până acum
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas