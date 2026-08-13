Doi români, condamnați la 17 ani de închisoare în Marea Britanie după ce au omorât doi bărbați. I-au ademenit cu oferte sexuale

Doi cetățeni români, o femeie și un bărbat, au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie după ce au recunoscut că au provocat moartea a doi bărbați pe care i-au drogat pentru a le fura bunurile.

Sentința în cazul celor doi români - Adina Mihai (31 de ani) și Mădălin Dumitru (30 de ani) - a fost pronunțată de Curtea Coroanei din Oxford, după ce inculpații au admis acuzațiile de omor din culpă în cazul victimelor Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, și al lui Gary Mouat, de 37 de ani, potrivit BBC.

De asemenea, românii au recunoscut și alte două acuzații privind administrarea de substanțe toxice unor victime(alți doi bărbați) care au supraviețuit.

Cum își jefuiau victimele cei doi români

Potrivit anchetatorilor, Adina Mihai se prezenta drept lucrătoare sexuală și își promova serviciile pe internet. După ce stabilea întâlniri la domiciliul clienților, aceștia erau drogați cu GBL, o substanță sedativă puternică cunoscută și ca „drogul violului”. După ce victimele își pierdeau cunoștința, cei doi furau bunurile de valoare din locuințe, în special bani, bijuterii, parfumuri și ceasuri.

Procurorii au arătat că Mădălin Dumitru o transporta pe femeie la întâlniri și o aștepta în apropiere până la finalizarea jafurilor.

Totul a ieșit la iveală după ce doi dintre bărbații drogați au murit.

Instanța a constatat că cei doi români au acționat din lăcomie și au ignorat riscurile majore asociate administrării unei substanțe extrem de toxice.

Judecătorii au subliniat că victimele au fost lăsate inconștiente și fără ajutor, deși exista un risc evident de deces.

Ancheta a scos la iveală că Adina Mihai venise din România în Marea Britanie pentru a lucra în industria sexului. Se întorsese acasă și revenise în Regatul Unit în 2023. Cei doi locuiau în apropierea Londrei.

Poliția britanică i-a prins în iulie 2025, în Essex, după ce a oprit autoturismul în care se aflau. În mașină au fost găsite obiecte aparținând victimelor, iar amprentele femeii au fost descoperite pe paharele folosite în locuințele bărbaților.

Cazul a șocat opinia publică din Marea Britanie, mai ales după ce anchetatorii au stabilit că moartea primei victime, Malcolm King, fusese inițial considerată una fără suspiciuni, înainte ca investigațiile să fie redeschise în urma celui de-al doilea deces.