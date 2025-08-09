O asistentă maternală a fost agresată de tânărul pe care l-a îngrijit până la 18 ani. Femeia a refuzat să-i mai dea bani

Un tânăr în vârstă de 22 ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru agresiune. Femeia care l-a îngrijit până la 18 ani a apelat în cele din urmă la poliție, după ce tânărul, care apela frecvent la aceasta pentru bani, a devenit agresiv.

Femeia în vârstă de 71 ani, din Craiova, a anunțat poliția în seara zilei de 6 august 2025, semnalând că un tânăr de 22 ani a lovit-o, a amenințat-o și a provocat distrugeri locuinței. Tânărul nu-i este necunoscut, femeia, fost asistent maternal, îngrijindu-l pe acesta până la împlinirea vârstei de 18 ani. După această vârstă tânărul a apelat constant la ajutorul femeii, potrivit anumitor surse. Când femeia a refuzat să-i mai dea bani, tânărul a devenit agresiv. Comportamentul băiatului a determinat-o pe femeie să solicite ordin de protecție, acesta fiind instituit încă din luna mai 2025. Tânărul n-a ținut însă cont de el și a continuat să se prezinte la locuința femeii care l-a îngrijit cu ani în urmă.

Polițiștii doljeni au stabilit că bărbatul a încălat de trei ori ordinul de protecție, acuzându-l de asemenea de lovire sau alte violențe și amenințare.

„În fapt, în seara zilei de 6 august a.c., în jurul orei 19.40, polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 71 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de un tânăr, care i-ar fi distrus și un geam de la locuință. De asemenea, aceasta a sesizat că i-au fost adresate amenințări cu acte de violență.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii, tânărul fiind prins la scurt timp în apropierea locuinței femeii.

Din cercetări, s-a stabilit că femeia a fost asistentul maternal al tânărului, până la vârsta de 18 ani. Întrucât între cei doi au apărut neînțelegeri, începând cu luna mai 2025, pe numele tânărului a fost emis ordin de protecție, pentru o perioadă de 6 luni, acestuia fiindu-i interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie sau de locuința acesteia”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Dolj.

Ultimele încălcări ale ordinului de protecție s-au produs în zilele de 5 și 6 august 2025, când tânărul s-ar fi deplasat la locuința femeii, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

„În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ieri, 8 august, judecătorul de drepturi și libertăți și-a însușit propunerea procurorului de caz și a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar de poliție Cristian Grigorescu.