Teroare în miez de noapte: un tânăr cu ordin de protecție a dat buzna în casa fostei concubine și a bătut-o. Familia și actualul iubit, agresați și ei

Un tânăr de 19 ani a pătruns noaptea într-o locuință, i-a agresat pe cei găsiți acolo, inclusiv pe fosta sa concubină, a distrus ușa casei și a încălcat un ordin de protecție emis cu doar o zi înainte. Scenele violente au avut loc în zorii zilei de 7 august, în comuna Bărbătești, județul Gorj.

Potrivit IPJ Gorj, incidentul s-a produs în jurul orei 04:30. Agresorul ar fi intrat printr-o fereastră fără geam în locuința unui tânăr de 25 de ani, unde se aflau și părinții acestuia, de 53 și 58 de ani, precum și fosta concubină a agresorului, o tânără de 19 ani.

Pe fondul geloziei și al consumului de alcool, bărbatul i-a lovit cu pumnii și picioarele și a distrus ușa de acces a casei.

„În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că bărbatul de 19 ani s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de adresa de reședință a fostei sale concubine (tânăra de 19 ani), situată în comuna Bărbătești, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Târgu Cărbunești la data de 06.08.2025, măsuri dispuse pentru o perioadă de 6 luni”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, potrivit presei locale.

În plus, acesta a condus până la locul faptei, deși avea permisul suspendat și o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ancheta a scos la iveală că între cei doi tineri au existat conflicte repetate, în trecut fiind emise alte trei ordine de protecție provizorii împotriva agresorului.

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru nerespectarea ordinului de protecție, violență în familie, lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.