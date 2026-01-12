search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cârțu îl apără pe Balaci și trage în Boloni: „Juca la o echipă favorizată de anumite forțe înainte de ’89”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fără echipă și cu mult timp liber la dispoziție, antrenorul Loți Boloni (72 de ani), ultima oară la Metz, a aprins focul declarațiilor în fotbalul românesc, după ce i-a trecut pe Ilie Balaci (decedat pe 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani) și pe Nicolae Dobrin (decedat pe 26 octombrie 2007, a vârsta de ani) în categoria celor „neserioși”. 

Ilie Balaci era socotit un boem al fotbalului FOTO Colecția personală
Ilie Balaci era socotit un boem al fotbalului FOTO Colecția personală

În apărare celor doi a sărit Sorin Cârțu (70 de ani), legenda Universității Craiova și fost coleg cu Balaci în marea echipă a oltenilor.

Balaci s-a accidentat foarte tânăr, la doar 26 de ani, imediat după ce fusese desemnat cel mai bun fotbalist român. La momentul respectiv, Craiova era portdrapelul fotbalului românesc în cupele europene, ajunseserăm în semifinalele Cupei UEFA, cu Ilie Balaci în componența echipei. Era însă imposibil să ieși afară, să-ți mărești statutul și anvergura de mare fotbalist.

Când vorbim despre Hagi sau alții, ei au avut această șansă. Impactul lor în fotbalul mare a fost mult mai vizibil. Știi cum este și cu Boloni? Probabil, vorbește și din punctul de vedere al antrenorului. Ca jucător însă, Balaci a fost peste Boloni, chiar dacă el are foarte multe selecții.

Și Balaci ar fi putut avea la fel de multe dacă nu s-ar fi accidentat. Dacă îl analizezi strict din punctul de vedere al jucătorului, este o greșeală. Să analizezi un fotbalist care a fost clar peste tine este exagerat.

Poate greșește și pentru că asimilează fotbalul de dinainte de 1989 cu cel de după 1989, perioadă în care jucătorii au putut ieși în străinătate”, a declarat Sorin Cârțu, fostul mare atacant al Craiovei, acum președinte la „Știința”, la GSP.

Sorin Cârțu: „Dobrin este o imensitate a fotbalului românesc”

Cu Gicu nu puteai să mergi la luptă”, a fost concluzia Loți, referindu-se la faptul că a fost scos din lot la Cupa Mondială din 1970 de selcționerul Angelo Niculescu.

În ceea ce-l privește pe Dobrin, l-am prins mai puțin jucând. Dobrin este o imensitate a fotbalului românesc și ar fi meritat o caracterizare diferită. Când vorbești despre marii fotbaliști ai României, îi amintești pe Dobrin și pe Balaci.

Ei fac parte din niște generații prejudiciate, care nu au avut posibilitatea să joace în străinătate și să aibă un impact major asupra publicului internațional. Hagi a rămas în memoria iubitorilor de fotbal prin evoluțiile sale la Real Madrid, prin golurile marcate pentru Real, Barcelona și Galatasaray. Te închini când vezi ce prestații avea!

Se putea face un comentariu diferit. Dacă își permite... Boloni se află într-o situație aparte: este un jucător care, beneficiind de contextul unei echipe favorizate de anumite forțe înainte de ’89, a avut șansa să iasă și să joace și în afară”, a mai spus președintele onorific de la Universitatea Craiova.

Cârțu împărtășește ideea lui Mircea Lucescu, care s-a plâns că n-a putut lua titlul cu Dinamo din pricina familiei Ceaușescu, în special a fiului Valentin.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină
gandul.ro
image
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
mediafax.ro
image
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
observatornews.ro
image
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Legi noi pentru românii cu restanțe la întreținere: ce se schimbă, dacă stai la bloc
playtech.ro
image
A decolat din Antalya ca jucător al Rapidului, a aterizat la București în tricoul altei echipe. Cluburile au semnat transferul! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac
romaniatv.net
image
Vestea zilei pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?