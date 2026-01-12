Cârțu îl apără pe Balaci și trage în Boloni: „Juca la o echipă favorizată de anumite forțe înainte de ’89”

Fără echipă și cu mult timp liber la dispoziție, antrenorul Loți Boloni (72 de ani), ultima oară la Metz, a aprins focul declarațiilor în fotbalul românesc, după ce i-a trecut pe Ilie Balaci (decedat pe 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani) și pe Nicolae Dobrin (decedat pe 26 octombrie 2007, a vârsta de ani) în categoria celor „neserioși”.

În apărare celor doi a sărit Sorin Cârțu (70 de ani), legenda Universității Craiova și fost coleg cu Balaci în marea echipă a oltenilor.

„Balaci s-a accidentat foarte tânăr, la doar 26 de ani, imediat după ce fusese desemnat cel mai bun fotbalist român. La momentul respectiv, Craiova era portdrapelul fotbalului românesc în cupele europene, ajunseserăm în semifinalele Cupei UEFA, cu Ilie Balaci în componența echipei. Era însă imposibil să ieși afară, să-ți mărești statutul și anvergura de mare fotbalist.

Când vorbim despre Hagi sau alții, ei au avut această șansă. Impactul lor în fotbalul mare a fost mult mai vizibil. Știi cum este și cu Boloni? Probabil, vorbește și din punctul de vedere al antrenorului. Ca jucător însă, Balaci a fost peste Boloni, chiar dacă el are foarte multe selecții.

Și Balaci ar fi putut avea la fel de multe dacă nu s-ar fi accidentat. Dacă îl analizezi strict din punctul de vedere al jucătorului, este o greșeală. Să analizezi un fotbalist care a fost clar peste tine este exagerat.

Poate greșește și pentru că asimilează fotbalul de dinainte de 1989 cu cel de după 1989, perioadă în care jucătorii au putut ieși în străinătate”, a declarat Sorin Cârțu, fostul mare atacant al Craiovei, acum președinte la „Știința”, la GSP.

Sorin Cârțu: „Dobrin este o imensitate a fotbalului românesc”

„Cu Gicu nu puteai să mergi la luptă”, a fost concluzia Loți, referindu-se la faptul că a fost scos din lot la Cupa Mondială din 1970 de selcționerul Angelo Niculescu.

„În ceea ce-l privește pe Dobrin, l-am prins mai puțin jucând. Dobrin este o imensitate a fotbalului românesc și ar fi meritat o caracterizare diferită. Când vorbești despre marii fotbaliști ai României, îi amintești pe Dobrin și pe Balaci.

Ei fac parte din niște generații prejudiciate, care nu au avut posibilitatea să joace în străinătate și să aibă un impact major asupra publicului internațional. Hagi a rămas în memoria iubitorilor de fotbal prin evoluțiile sale la Real Madrid, prin golurile marcate pentru Real, Barcelona și Galatasaray. Te închini când vezi ce prestații avea!

Se putea face un comentariu diferit. Dacă își permite... Boloni se află într-o situație aparte: este un jucător care, beneficiind de contextul unei echipe favorizate de anumite forțe înainte de ’89, a avut șansa să iasă și să joace și în afară”, a mai spus președintele onorific de la Universitatea Craiova.

Cârțu împărtășește ideea lui Mircea Lucescu, care s-a plâns că n-a putut lua titlul cu Dinamo din pricina familiei Ceaușescu, în special a fiului Valentin.