Joi, 21 August 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Interlopul care a atacat cu sabia un polițist, adus în țară. Individul, urmărit internațional, are de executat 12 ani și 8 luni de închisoare

Alexandru Huțuleac, zis „Duțu”, interlopul care în 2017 a lovit un polițist cu sabia în cap, este adus vineri în România, din Norvegia, țara în care a fost arestat în iunie. Bărbatul, care fusese dat în urmărire internațională, are de executat 12 ani și 8 luni de închisoare.

Huţuleac, în 2017. Interlopul are de executat peste 12 ani de pușcărie. FOTO Dănuţ Zuzeac
„La data de 22 august 2025, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria MOST WANTED. Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat și trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare. Bărbatul urmează a fi adus din Norvegia și încarcerat, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, a precizat, joi seară, Poliția Română.

Pe 17 iunie 2025, în urma activităților operative comune realizate de către Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale - Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. și Serviciul de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, și autoritățile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare și în baza suportului informativ oferit, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost depistat și arestat pe teritoriul Norvegiei.

A lovit un polițist cu sabia în zona cranio-cerebrală 

Individul era urmărit național și internațional, având emis, de către Tribunalul Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani și 8 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

„La data de 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziții la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală și a brațului stâng, un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale - I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, punându-i viața în pericol și determinându-i o infirmitate și pierderea capacității de muncă, precum și încadrarea în gradul II de invaliditate”, mai precizează Poliția Română.

De asemenea, în 2017, Alexandru Huțuleac a constrâns o persoană, pentru a vinde pliculețe cu substanțe interzise, aceasta fiind sechestrată și aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iași.

Alexandru Huțuleac s-a sustras executării pedepsei

Ulterior, având în vedere modificările legislative și faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, polițiștii au întocmit un nou dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evadare, urmând a fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă.

Pentru exploatarea informațiilor obținute în activitatea de căutare, urmărire și arestare a bărbatului, polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliției Districtului Oslo-Regatul Norvegiei.

