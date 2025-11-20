Medicul din Craiova acuzat că a exploatat o femeie, reținut de DIICOT. Cum ar fi obligat-o să muncească

Un medic de 31 de ani din Craiova a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a recrutat și exploatat prin muncă o femeie vulnerabilă, pe care ar fi convins-o, sub pretextul unui tratament medical, să lucreze pentru el și familia sa. Bărbatul este cercetat și pentru trafic de droguri de risc, după ce ar fi oferit alprazolam unei persoane aflate într-un program terapeutic.

DIICOT a anunțat că faptele ar fi avut loc încă din 2022. „La data de 19 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reţinerea unui inculpat în vârstă de 31 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de droguri de risc”, au transmis procurorii printr-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, în timpul exercitării profesiei de medic, bărbatul ar fi indus în eroare victima, „promițând că îi va asigura un tratament medical”, profitând de problemele ei familiale și de sănătate. Femeia ar fi fost adăpostită în scopul exploatării prin muncă.

„Prin acte de violenţă psihică, victima a fost obligată să presteze servicii de curăţenie în locuinţele inculpatului şi ale familiei acestuia, precum şi în locaţii unde urmau să fie organizate evenimente”, au precizat procurorii DIICOT.

Acuzații suplimentare de trafic de droguri

Anchetatorii mai susțin că, între martie 2023 și noiembrie 2025, medicul ar fi deținut și oferit alprazolam, un drog de risc, unei persoane aflate într-un program terapeutic. În timpul perchezițiilor domiciliare, autoritățile ar fi găsit și comprimate cu aceeași substanță activă depozitate în locuința acestuia.

Propunere de arestare preventivă

„A fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului. Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova”, a transmis DIICOT. Polițiștii și procurorii au efectuat miercuri două percheziții în legătură cu acest caz.