„Munca înseamnă respect, nu exploatare”. Amenzi de peste un milion de lei după controale ale Inspecției Muncii. 119 minori, găsiți muncind ilegal

Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma unei campanii naţionale privind respectarea legislaţiei în cazul zilierilor. Inspectorii au descoperit nereguli grave, inclusiv 119 tineri sub 18 ani în activităţi nepermise de lege.

„Am descoperit prea multe cazuri în care oamenii au fost lăsaţi fără plată, puşi să facă munci care nu erau permise sau lipsiţi de condiţii minime de siguranţă. Printre ei s-au aflat şi 119 tineri sub 18 ani şi asta este absolut inacceptabil”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook, citând un comunicat al ITM.

El a subliniat că „munca înseamnă respect, nu exploatare” şi a promis intensificarea controalelor pentru protejarea zilierilor şi prevenirea abuzurilor asupra minorilor.

Rezultatele campaniei

- Perioada controalelor: 7 iulie – 19 septembrie 2025

- Amenzi aplicate: 1.008.000 lei

- Măsuri dispuse: 660 pentru remedierea deficienţelor

- Beneficiari verificaţi: 439

- Zilieri controlaţi: 2.997 (dintre care 119 minori)

Domeniile vizate au fost agricultura, HoReCa (restaurante, baruri, hoteluri) şi serviciile precum întreţinere peisagistică sau organizare de evenimente.

Nereguli constatate

- Netransmiterea registrului electronic al zilierilor la timp către ITM

- Folosirea zilierilor în activităţi nepermise de lege

- Neplata remuneraţiei cuvenite

- Lipsa acordului scris pentru plata săptămânală

„Protecţia zilierilor şi asigurarea securităţii muncii nu sunt opţionale, ci obligaţii legale ferme. Nu vom tolera exploatarea prin muncă sau ignorarea condiţiilor elementare de siguranţă”, a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct.