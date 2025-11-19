Un medic din Craiova ar fi obligat o femeie vulnerabilă să facă curăţenie pentru el şi pentru alţi membri ai familiei sale

Un medic din Craiova este cercetat de procurorii DIICOTpentru trafic de persoane, fiind acuzat că ar fi constrâns o femeie vulnerabilă să facă curăţenie la el acasă, dar şi la alţi membri ai familiei sale sau locaţii unde urma să aibă loc diverse evenimente.

Sursă: Poliţia Română

Un medic din Craiova a ajuns în atenţia procurorilor DIICOT şi este suspectat că ar fi exploatat prin muncă o femeie aflată într-o situaţie vulnerabilă. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi obligat-o pe femeie să facă curăţenie atât în propria sa locuinţă, cât şi în casele membrilor familiei sale. De asemenea, victima ar fi fost pusă să facă curăţenie şi spaţii în care urmau să fie organizate diverse evenimente.

Miercuri, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au făcut două percheziţii domiciliare în cadrul dosarului deschis pentru trafic de persoane.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, femeia, aflată într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar, dar şi al stării de sănătate, a fost luată de medic la el acasă şi a devenit apoi menajeră nu doar pentru el, ci şi pentru alţi membri ai familiei sale, fără a fi plătită pentru serviciile sale.

„Astăzi, 19 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în luna septembrie 2023, un suspect, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime (probleme de sănătate şi familiale), a recrutat-o şi a adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă”, a transmis miercuri DIICOT.