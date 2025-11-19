Trei persoane cu afecțiuni psihice, forțate să muncească zilnic de cel care le încasa și indemnizațiile de handicap

Polițiștii din Olt au efectuat miercuri, 19 noiembrie, două percheziții domiciliare într-un dosar de trafic de persoane. Potrivit autorităților, trei persoane cu afecțiuni psihice au fost supuse la muncă zilnică forţată.

IPJ Olt informează că miercuri poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Olt, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză privind traficul de persoane, scrie News.ro.

Din actele de urmărire penală a reieşit că o persoană, profitând de starea de vulnerabilitate a trei persoane (doi bărbaţi şi o femeie), cauzată de afecţiuni psihice (încadrate medical cu grad de handicap), le-ar fi recrutat şi adăpostit în gospodăria sa, unde le-ar fi supus la muncă zilnică forţată.

De asemenea, persoana în cauză ar fi încasat, fără drept, indemnizaţiile primite lunar de către victime, ca urmare a încadrării în grad de handicap.

Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt şi jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.