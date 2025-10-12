search
Video Doi interlopi s-au luat la bătaie sub privirile invitaților la o nuntă din Craiova. Cei doi ar fi avut un conflict mai vechi

0
0
Publicat:

Un scandal de proporții a izbucnit la o nuntă din Craiova, după ce doi interlopi s-au luat la bătaie chiar în timpul petrecerii. În timpul incidentului s-au folosit cuțite, iar oamenii prezenți la eveniment au fugit speriați. 

Potrivit martorilor, cearta ar fi pornit de la un conflict mai vechi, iar în doar câteva momente situația a degenerat, transformând atmosfera de sărbătoare specifică evenimentului într-un haos total. În timpul incidentului s-au folosit cuțite, iar invitații au fugit speriați pentru a se adăposti, informează altastire.ro.

Petrecerea s-a oprit brusc, iar imaginile surprinse arată panica de la fața locului. Autoritățile sunt așteptate să stabilească circumstanțele exacte care au dus la reglarea de conturi.

„La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unei săli de evenimente din municipiul Craiova, a avut loc un conflict între mai multe persoane. În cauză, se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul și identificarea persoanelor implicate, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor să fie dispuse măsuri în consecință”, a declarat subcomisar de poliție Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj, preluat de presa locală.

Craiova

