Video Scene de groază la Brăila. Reglare de conturi între interlopi, cu săbii și topoare, în plină stradă

O zonă intens circulată din municipiul Brăila, respectiv Bariera Călărașilor, a fost scena unei încăierări violente între mai mulți indivizi, chiar în mijlocul străzii.

Două grupări din Brăila, care ar avea conexiuni cu lumea interlopă, s-au intersectat în trafic marți seară și s-au laut la bătaie cu bâte, săbii și topoare, scrie Debraila.ro.

Potrivit Poliției, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani au fost blocați în trafic, în timp ce erau într-un autoturism și apoi agresați.

Totul s-a petrecut repede, chiar lângă trecători, care erau îngroziți de ceea ce vedeau.

Din imaginile filmate de un trecător se vede cum mai mulți indivizi se lovesc cu bâtele și se fugăresc printre mașini. O tânără aflată în mașina blocată iese din autoturism și fuge din calea agresorilor.

Din primele informații, doar o persoană a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția nu a înregistrat nicio plângere din partea celor implicați în bătaie, dar a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

”Din primele cercetări a reieșit că în jurul orei 19:45, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani ar fi fost blocate în trafic cu autoturismul și ar fi fost agresate, fiind folosite obiecte contondente. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale ce se impun, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe”, anunță IPJ Brăila.