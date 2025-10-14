Circulație blocată pe DN 6, la Filiași, după ce un șofer a doborât cu mașina un stâlp de electricitate

Circulația rutieră este blocată pe DN 6, ambele sensuri, pe raza orașului Filiași, din cauza unui accident rutier grav.

Un șofer care ar fi adormit la volan a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, în orașul Filiași. Impactul a fost deosebit de puternic, iar echipajele de urgență au ajuns la locul evenimentului. Din primele informaţii, sunt două victime.

Circulația autoturismelor este dirijată prin oraș, iar autocamioane sunt oprite pe DN 6.

Se estimează reluarea circulației in aproximativ 2 ore. Se așteaptă intervenția echipelor distribuitorului de energie electrică pentru înlocuirea stâlpului.