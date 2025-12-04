Ce surprize mai pregătește Olguța Vasilescu de Crăciun: căprioarele se vor plimba libere, copiii pot călări ponei

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că, dacă condițiile meteo vor permite, administrația locală va continua pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, oferind craiovenilor, dar și turiștilor, mai multe surprize de Crăciun.

„Dacă vremea ne lasă să continuăm pregătirile, încercăm să le facem craiovenilor mai multe surprize frumoase de Crăciun. Eco Urbis amenajează acum, în Parcul Romanescu, mai multe țarcuri. Unul, de câteva hectare, va fi special pentru câteva zeci de căprioare, care se vor plimba libere, iar vizitatorii vor putea să meargă printre ele și să le hrănească”, a anunțat primarul Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.

Un alt țarc, în care nu vor avea acces vizitatorii, dar cu vizibilitate mare pentru aceștia, va fi destinat căprioarelor gestante și puilor foarte mici. În plus, un țarc amenajat în cadrul hipodromului va fi destinat poneilor, pentru ca cei mici să se poată plimba cu ei.

→ Imaginea 1/6: Ponei în Parcul Romanescu de Crăciun FOTO: FB/Olguța Vasilescu

„Pe viitor, ne gândim ca în țarcul căprioarelor să aducem și câteva exemplare de alpaca, un animal la fel de blând, care este folosit pentru terapia copiilor cu autism”, a adăugat Vasilescu.

Terenul ales pentru amenajare a fost gândit astfel încât să semene cu mediul natural al animalelor, fiind prevăzut cu movile, copaci mici și iarbă înaltă. Alei de piatră vor fi trasate, iar împrejmuirea va fi realizată din materiale aprobate prin Avizul Ministerului Culturii pentru Parcul Romanescu.

„Zona va fi supravegheată video și vor fi puși stâlpi de iluminat cu încărcare solară, astfel încât lumina să fie difuză și să nu deranjeze animalele pe timpul nopții. Acestea vor fi hrănite doar cu biscuiți speciali, din semințe și plante, care vor fi achiziționați la intrare, fiind interzis în țarc accesul cu orice fel de alimente sau băuturi”, a mai precizat primarul.