Un elev care chiulea a anunțat la 112 că se îneacă într-un lac. Unde l-a găsit Poliția

Un elev de 13 ani din București a sunat la 112, spunând că a căzut într-un lac și că se află în pericol de înec. În realitate, nu exista nicio amenințare, apelul dovedindu-se a fi o glumă pusă la cale de băiat împreună cu un prieten.

În urma apelului, autoritățile au mobilizat de urgență șase echipaje de poliție, echipaje ISU și un echipaj de prim ajutor, care au început căutările în zona indicată. Băiatul spunea că a căzut într-un lac situat în Sectorul 2.

„În jurul orei 08:30, poliţişti din cadrul Secţiei 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un minor, în vârstă de 13 ani, care a afirmat că ar fi căzut într-un lac dintr-un parc situat în Sectorul 2 şi că se află în pericol de înec. Având în vedere gravitatea situaţiei semnalate, au fost mobilizate de urgenţă şase echipaje de poliţie, echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi un echipaj de prim ajutor, care au efectuat căutări şi verificări în zona indicată. În paralel, alt echipaj de poliţie s-a deplasat la domiciliul minorului, precum şi la unitatea de învăţământ la care acesta este înscris, constatând că lipsea de la cursuri împreună cu un alt minor, de aceeaşi vârstă”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat, citat de Agerpres.

După mai multe verificări, cei doi elevi au fost găsiți la ieșirea din parc, teferi și fără probleme. Polițiștii au stabilit că apelul nu corespundea realității.

Părinții celor doi minori au fost amendați conform Legii nr. 61/1991, pentru nesupravegherea corespunzătoare a copiilor.

Poliția Capitalei atrage atenția că apelurile false la 112 nu sunt simple glume, ci pot avea consecințe grave. Autoritățile le cer părinților să le explice copiilor importanța folosirii responsabile a numărului de urgență 112 și efectele serioase pe care le pot avea apelurile false.

„Astfel de sesizări determină mobilizarea unor resurse importante ale structurilor de ordine publică şi ale serviciilor de urgenţă, putând întârzia intervenţia în cazurile în care persoane aflate în pericol real au nevoie de sprijin imediat. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti face un apel ferm către părinţi să discute cu cei mici despre importanţa utilizării responsabile a numărului de urgenţă 112 şi despre efectele grave ale apelurilor false”, a transmis Poliția Capitalei.