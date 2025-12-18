Un bărbat din Constanța, găsit carbonizat după un incendiu la un saivan. 60 de animale, salvate de pompieri

Un bărbat de 59 de ani a fost găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la un saivan din Medgidia, județul Constanța situat chiar în spatele sediului detașamentului de pompieri din localitate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, la faţa locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum şi o autospecială pentru transport victime multiple. Incendiul a cuprins un adăpost de iarnă pentru animale, în care exista şi o cameră locuibilă.

Flăcările au fost stinse după aproximativ două ore, la ora 00:12. „În interiorul camerei locuibile s-a găsit o persoană carbonizată, un bărbat de 59 de ani”, a transmis ISU Dobrogea, potrivit Agerpres.

Pompierii au reuşit să salveze 50 de capre şi 10 porci care se aflau în saivanul cuprins de flăcări. Suprafaţa afectată de incendiu a fost de aproximativ 300 de metri pătraţi.