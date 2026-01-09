Grok oprește generatorul de imagini pentru majoritatea utilizatorilor, după scandalul imaginilor pornografice din Marea Britanie

Grok, instrumentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, a dezactivat funcția de creare a imaginilor pentru marea majoritate a utilizatorilor, în urma unui val de critici legate de folosirea acesteia pentru generarea de imagini sexual explicite și violente, scrie The Guardian.

Decizia vine după ce Musk a fost amenințat cu amenzi, măsuri de reglementare și chiar cu posibilitatea interzicerii platformei X în Marea Britanie.

Instrumentul fusese folosit pentru a manipula imagini cu femei, eliminându-le hainele și plasându-le în poziții sexualizate. Funcția respectivă a fost dezactivată pentru toți utilizatorii, cu excepția abonaților plătitori.

Într-o postare pe X, rețeaua socială deținută de Musk, Grok a transmis: „Generarea și editarea imaginilor sunt în prezent limitate la abonații plătitori.”

Asta înseamnă că marea majoritate a utilizatorilor platformei nu mai pot crea imagini folosind Grok, iar cei care au în continuare acces au datele complete și informațiile cardului bancar stocate de X, putând fi identificați în cazul folosirii abuzive a funcției.

O investigație publicată anterior a arătat că Grok a fost utilizat pentru a crea videoclipuri pornografice cu femei fără consimțământul acestora, precum și imagini cu femei împușcate și ucise.

Elon Musk se confruntă acum cu amenințări de măsuri de reglementare din întreaga lume, după ce Grok a fost folosit pentru a genera imagini sexuale fără consimțământ.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a amenințat miercuri cu acțiuni ferme împotriva companiei de social media.

El a cerut platformei X „să ia lucrurile în serios” în privința avalanșei de imagini generate de AI cu femei și copii parțial dezbrăcați, descriind conținutul drept „rușinos” și „scârbos”.

Starmer a declarat că autoritatea britanică de reglementare în comunicații, Ofcom, „are sprijinul nostru deplin pentru a interveni în acest caz”. El a adăugat: „Este ilegal. Nu vom tolera așa ceva. Am cerut ca toate opțiunile să fie luate în calcul. Este revoltător. X trebuie să-și pună ordine în propria curte și să elimine acest material. Vom acționa, pentru că este pur și simplu inacceptabil.”

În ultimele două săptămâni, mii de imagini sexualizate cu femei au fost create fără consimțământul acestora, după ce funcția de generare a imaginilor din Grok a fost actualizată la finalul lunii decembrie. Musk s-a confruntat cu apeluri publice repetate pentru eliminarea sau restricționarea funcției, însă până acum platforma nu luase nicio măsură.