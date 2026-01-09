search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Grok oprește generatorul de imagini pentru majoritatea utilizatorilor, după scandalul imaginilor pornografice din Marea Britanie

0
0
Publicat:

Grok, instrumentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, a dezactivat funcția de creare a imaginilor pentru marea majoritate a utilizatorilor, în urma unui val de critici legate de folosirea acesteia pentru generarea de imagini sexual explicite și violente, scrie The Guardian.

Grok oprește funcția de creare a imaginilor FOTO Arhivă
Grok oprește funcția de creare a imaginilor FOTO Arhivă

Decizia vine după ce Musk a fost amenințat cu amenzi, măsuri de reglementare și chiar cu posibilitatea interzicerii platformei X în Marea Britanie.

Instrumentul fusese folosit pentru a manipula imagini cu femei, eliminându-le hainele și plasându-le în poziții sexualizate. Funcția respectivă a fost dezactivată pentru toți utilizatorii, cu excepția abonaților plătitori.

Într-o postare pe X, rețeaua socială deținută de Musk, Grok a transmis: „Generarea și editarea imaginilor sunt în prezent limitate la abonații plătitori.”

Asta înseamnă că marea majoritate a utilizatorilor platformei nu mai pot crea imagini folosind Grok, iar cei care au în continuare acces au datele complete și informațiile cardului bancar stocate de X, putând fi identificați în cazul folosirii abuzive a funcției.

O investigație publicată anterior a arătat că Grok a fost utilizat pentru a crea videoclipuri pornografice cu femei fără consimțământul acestora, precum și imagini cu femei împușcate și ucise.

Elon Musk se confruntă acum cu amenințări de măsuri de reglementare din întreaga lume, după ce Grok a fost folosit pentru a genera imagini sexuale fără consimțământ.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a amenințat miercuri cu acțiuni ferme împotriva companiei de social media.

El a cerut platformei X „să ia lucrurile în serios” în privința avalanșei de imagini generate de AI cu femei și copii parțial dezbrăcați, descriind conținutul drept „rușinos” și „scârbos”.

Starmer a declarat că autoritatea britanică de reglementare în comunicații, Ofcom, „are sprijinul nostru deplin pentru a interveni în acest caz”. El a adăugat: „Este ilegal. Nu vom tolera așa ceva. Am cerut ca toate opțiunile să fie luate în calcul. Este revoltător. X trebuie să-și pună ordine în propria curte și să elimine acest material. Vom acționa, pentru că este pur și simplu inacceptabil.”

În ultimele două săptămâni, mii de imagini sexualizate cu femei au fost create fără consimțământul acestora, după ce funcția de generare a imaginilor din Grok a fost actualizată la finalul lunii decembrie. Musk s-a confruntat cu apeluri publice repetate pentru eliminarea sau restricționarea funcției, însă până acum platforma nu luase nicio măsură.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
digi24.ro
image
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România în HAOS? Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
fanatik.ro
image
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Cine primește puncte de stabilitate în 2026. Cât poate crește pensia după noile calcule
playtech.ro
image
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune că trăiește la limita supraviețuirii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Informare meteo ANM până marți, 13 ianuarie: Vreme deosebit de rece, ger, ninsori și vânt! Cod galben în mai multe zone din țară HARTĂ
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi (© Viking Ship Museum)
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă

OK! Magazine

image
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine