Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Trimisul lui Putin s-a întâlnit la Paris cu emisarii lui Trump pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Consilierii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, respectiv Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul rus Kirill Dmitriev pentru a discuta planul de pace  al SUA pentru Ucraina, relatează Axios, citând o sursă informată cu privire la această întrevedere.

FOTO X @WeReporter
FOTO X @WeReporter

După ce a ajuns la un acord cu Ucraina asupra majorității aspectelor planului lui Trump, Casa Albă dorește să obțină un răspuns clar din partea președintelui rus Vladimir Putin la această propunere.

Până acum, Putin nu a dat niciun semnal public că ar fi dispus să accepte sau măcar să ia în considerare la modul serios cadrul de pace negociat în ultimele zile între SUA și Ucraina.

Ziarul francez Le Monde a fost primul care a relatat miercuri că Dmitriev a fost văzut în preajma ambasadei SUA la Paris. Casa Albă și purtătorul de cuvânt al lui Dmitriev nu au dorit să comenteze.

Întâlnirea cu trimisul lui Putin a avut loc în contextul a două zile de negocieri între Witkoff și Kushner și înalți oficiali ucraineni și europeni, la care au luat parte președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei.

Discuțiile s-au concentrat asupra a două probleme intesn dezbătute: garanțiile de securitate pentru Ucraina, respectiv potențiale concesii teritoriale ale Ucrainei în ceea ce privește regiunea estică Donbas.

Zelenski a declarat joi că acordul privind garanțiile de securitate discutate SUA și Ucraina este „în esență aproape finalizat la cel mai înalt nivel”.

„Au fost abordate probleme complexe din cadrul de bază pentru încheierea războiului, iar partea ucraineană a prezentat posibile opțiuni pentru definitivarea acestui document”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că Ucraina a fost informată cu privire la faptul că SUA urmează să aibă discuții cu Rusia cu privire la propunerea actuală de pace.

„Este necesar ca presiunea asupra Rusiei să continue să crească cu aceeași intensitate ca și activitatea echipelor noastre de negociere”, a subliniat Zelenski.

Oficialii ucraineni au declarat pentru Axios că există posibilitatea ca Zelenski să călătorească în SUA săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Trump și a stabili detaliile finale ale garanțiilor de securitate. O altă posibilitate ar fi ca cei doi șefi de stat să aibă o întrevedere la Forumul Economic Mondial de la Davos.

