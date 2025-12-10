search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
Situație critică într-un bloc din Tulcea după ce podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii intervin de urgență

Publicat:

Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate miercuri seară în municipiul Tulcea, după ce podeaua unui apartament de la parterul unui bloc s-a surpat. Momentan, nu se cunosc împrejurările în care s-a produs incidentul.

Pompierii intervin de urgență în Tulcea FOTO: Arhivă
Pompierii intervin de urgență în Tulcea FOTO: Arhivă

În urmă cu puțin timp, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe din municipiul Tulcea. Potrivit apelului, într-una dintre încăperile locuinței s-a surpat podeaua, existând riscul ca structura afectată să pună în pericol persoanele aflate în apropiere”, a transmis, miercuri seară, ISU Tulcea, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că spre locul intervenției s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Locatarii sunt în siguranță

La sosire, salvatorii au constatat că surparea nu a provocat victime, iar locatarii se aflau în siguranță”, a mai precizat ISU Tulcea.

Autoritățile continuă să evalueze starea structurii și să stabilească cauzele care au dus la surparea podelei, pentru a preveni eventuale incidente similare.

Tulcea

