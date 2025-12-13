Video Moarte groaznică pentru un tânăr de 19 ani: a ars de viu după ce mașina pe care o conducea a luat foc

Un tânăr de 19 ani din Slatina și-a pierdut viața sâmbătă, după ce autoturismul pe care îl conducea a luat foc într-un accident rutier produs în zona localității Găneasa.

video: infotrafic Slatina

Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, șoferul era blocat în mașină și inconștient, autoturismul fiind cuprins de flăcări.

Tânărul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, însă fără semne vitale, prezentând arsuri pe întreaga suprafață a corpului.

„În momentul sosirii echipajelor, autoturismul ardea generalizat, iar șoferul, un tânăr de 19 ani din municipiul Slatina, care se afla în mașină, era blocat în interior, inconștient. Pacientul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, fără semne vitale, cu arsuri pe întreaga suprafață a corpului”, au transmis pompierii.

Mașina a fost distrusă în totalitate, iar autoritățile investighează cauzele accidentului.