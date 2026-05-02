Un bărbat a încercat să mituiască jandarmii din Mamaia cu aproape 8.000 de lei. Ce descoperiseră asupra sa

Jandarmii au refuzat o mită de 7.950 de lei de la un bărbat prins cu droguri în stațiunea Mamaia vineri, 1 mai.

„Ieri, 1 mai, în jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmi aflat în misiune de menținere a ordinii publice în Mamaia a depistat un bărbat într-un autoturism, având asupra sa un plic autosigilant cu o substanță suspectă”, transmite Jandarmeria Constanța într-un comunicat,

În timpul verificărilor, bărbatul a încercat să-i mituiască pe jandarmi pentru a evita măsurile legale, spunându-le că mai are bani în mașină. În total, suma oferită cu titlu de mită s-a ridicat la 7.950 lei.

Echipajul de jandarmi a refuzat mita și a sesizat DNA. Persoana a fost condusă la sediul Poliției Mamaia, iar suma de bani și bunurile identificate au fost confiscate.

Pe 11 aprilie, un tânăr a fost prins băut la volan, pe raza comunei Tătărani, și a încercat să îi ofere 200 de euro mită polițistului care îl testa pentru alcool, pentru a scăpa de consecințe.

Ionuț-Valentin Sasu a povestit întregul incident, care, de altfel, a fost filmat și cu bodycam-ul din dotare, precizând că este prima dată când este pus în situația de a-i fi oferită șpagă pentru a trece cu vederea o infracțiune.

De asemenea, a punctat că intenționează să-şi păstreze profesionalismul și integritatea, în încercarea de a-i descuraja pe cei care cred că, dacă dau bani, pot scăpa de lege.

În ceea ce îl privește pe tânărul care a încercat să-l mituiască pe polițist, acesta a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.