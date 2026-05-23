Trafic restricționat pe DN 1 în Brașov după un accident cu două mașini. Două persoane au fost rănite

Traficul rutier se desfășoară cu restricții, sâmbătă după-amiază, pe DN1, în județul Brașov, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autovehicule.

Potrivit IPJ Brașov, incidentul s-a produs între localitățile Vlădeni și Perșani, iar în urma impactului două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale.

La fața locului intervin echipaje de poliție rutieră și criminalistică pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

O bandă de circulație este blocată, iar polițiștii recomandă șoferilor prudență și adaptarea vitezei la condițiile de trafic. Circulația va fi reluată după finalizarea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor avariate.