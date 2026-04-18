Cătălin Predoiu îl felicită pe polițistul devenit vedetă, după ce a refuzat o mită de 200 de euro. „Am considerat firesc să recunosc direct un asemenea gest”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de apreciere pentru agentul-șef adjunct Ionuț-Valentin Sasu, devenit cunoscut pe rețelele sociale după ce a refuzat o mită de 200 de euro oferită de un șofer prins băut la volan.

„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii.

Am considerat firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma.

Astfel de exemple trebuie recunoscute, respectate și urmate”, a transmis Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Este vorba despre incidentul petrecut pe 11 aprilie, pe raza comunei Tătărani, când un tânăr care se urcase băut la volan a încercat să-i dea 200 de euro mită polițistului care îl testa pentru consumul de alcool, pentru a scăpa de consecințe.

Ionuț-Valentin Sasu a povestit întregul incident, care, de altfel, a fost filmat și cu BodyWornCamera din dotare, precizând că este prima dată când este pus în situația de a-i fi oferită șpagă pentru a trece cu vederea o infracțiune. De asemenea, a punctat că intenționează să-şi păstreze profesionalismul și integritatea, în încercarea de a-i descuraja pe cei care cred că, dacă dau bani, pot scăpa de lege.

Agentul-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu este încadrat în Ministerul Afacerilor Interne din anul 2013.

În ceea ce îl privește pe tânărul care a încercat să-l mituiască pe polițist, acesta a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.