Turc aflat la pușcărie, acuzat că a introdus ilegal 200 de kg de heroină în România. Drogurile figurau ca „turmeric, ghimbir și scorțișoară”

Un cetățean turc, aflat în prezent în detenție în Germania, este acuzat că ar fi introdus în România peste 200 de kilograme de heroină prin Portul Constanța. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au sesizat joi, 30 aprilie, Tribunalul Constanța, cu propunerea de arestare preventivă.

Anchetatorii au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 45 de ani, cercetat pentru trafic internațional de droguri de mare risc. Aceștia susțin că, în luna ianuarie 2025, acesta ar fi introdus în România, din Iran, aproximativ 202 kilograme de heroină.

Drogurile, ascunse într-un container declarat cu „condimente”

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, substanța interzisă ar fi fost transportată într-un container sosit în Portul Constanța Nord și depozitat ulterior în terminalul SOCEP.

În documentele oficiale, marfa era declarată drept „turmeric, ghimbir și scorțișoară”.

Întreaga cantitate de droguri a fost descoperită și indisponibilizată de autorități înainte de a ajunge pe piață.

Ancheta a scos la iveală că suspectul ar fi încercat ulterior să transfere heroina către Amsterdam, însă operațiunea ar fi eșuat din cauza unor neconcordanțe în documentele de import și export.

„Totodată, în acţiunile sale, acesta ar fi motivat că deja vânduse, unui cetăţean bulgar, societatea sa comercială, pe numele căreia ar fi realizat importul”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Descoperit ulterior în Germania, cu alte droguri asupra sa

După părăsirea teritoriului României, suspectul ar fi plecat în Germania, unde avea rezidența.

În urma cooperării judiciare dintre DIICOT și Parchetul din Passau, autoritățile germane au stabilit că, în noiembrie 2025, bărbatul a fost oprit în trafic în timpul unei operațiuni de control de rutină.

În autoturismul în care se afla au fost descoperite trei pachete ce conțineau peste 3 kilograme de heroină.

În prezent, acesta se află în detenție în Germania, fiind cercetat de Tribunalul Regional din Passau pentru import și trafic de stupefiante.

Procurorii români continuă demersurile judiciare pentru tragerea sa la răspundere și în dosarul privind traficul internațional de droguri prin Portul Constanța.