Mersul trenurilor de călători se schimbă în octombrie, din cauza unor lucrări. Modificările anunțate de CFR

Circulaţia unor trenuri CFR Călători va suferi modificări în perioada 6 - 25 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări la șinele de cale ferată, a anunţat luni operatorul naţional feroviar de pasageri.

Circulația trenurilor IR 1539 Oradea-Arad -Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord - Arad - Oradea va fi modificată în perioada 6 - 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei - Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord - Arad), informează CFR SA.

Potrivit CFR, în perioada 6 - 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea - Arad - Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea - Arad, iar pe distanța Arad - Timișoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, în aceeași perioadă, la trenul R 3117 Timișoara Nord-Arad -Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanța Timișoara Nord-Arad, iar pe distanța Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

Compania recomandă călătorilor „să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri”.