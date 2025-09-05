Trafic feroviar temporar oprit în Olt. Un tren a deraiat în urma unei manevre de regarare. Călătorii, preluați cu mijloace auto

Traficul feroviar este temporar oprit în județul Olt, în urma deraierii unui vagon. Evenimentul s-a produs vineri, 5 septembrie 2025, după orele prânzului. Mai multe trenuri sunt afectate.

Deraierea s-a produs în jurul orelor 13.00, în stația Drăgănești-Olt din județul Olt.

Deraierea s-a produs în jurul orelor 13.00, în stația Drăgănești-Olt din județul Olt. „Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA informează că, astăzi, în jurul orei 13:00, în stația Drăgănești Olt (Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova), la manevra de regarare a unui convoi de manevră aparținând operatorului DB Cargo România, de la linia 3 la linia 6, s-a produs deraierea primului vagon. Ca urmare a acestui incident, traficul feroviar este temporar oprit pe magistrala 100, la intrarea și ieșirea din stația Drăgănești Olt”, a anunțat Compania Națională Căile Ferate Române.



Circulația trenurilor în zonă este afectată, CFR decizând transbordarea cu mijloace auto a pasagerilor între stațiile Caracal și Radomirești. Sunt afectate următoarele cinci trenuri:

- IR 1824

- IR 1691

- IR 1692

- R 9016

- R 9013

Această soluție temporară este destinată să reducă impactul asupra pasagerilor, până la reluarea circulației feroviare în condiții de siguranță, anunță CFR.

Personalul de specialitate al Regionalei CF Craiova intervin la fața locului pentru repunerea vagonului pe șină și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA asigură publicul că siguranța circulației feroviare reprezintă prioritatea principală și depune toate eforturile pentru restabilirea traficului în cel mai scurt timp. Regretăm disconfortul creat și vom reveni cu informații actualizate privind reluarea circulației”, mai anunță CFR.